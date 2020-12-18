Жоден приватний фонд не гарантує збереження пенсійних накопичень, – експерт

«Пенсійні внески мають бути захищені від знецінення, щоб люди, які вийдуть на пенсію через кілька десятків років, не втратили свої пенсійні заощадження»

Приватні пенсійні фонди не гарантують збереження пенсійних накопичень громадян. Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, ключовим питанням при запровадженні накопичувального рівня пенсійного забезпечення є можливість збереження вкладів та їх примноження. На думку експерта, забезпечити це може лише державний пенсійний фонд, а не приватні фонд, які пропонуються відповідно до зареєстрованих в парламенті законопроєктів щодо пенсійної реформи.

«Другий рівень пенсійного забезпечення, накопичувальна система є обов’язковою (як пропонується законопроектом №2683 – ред.). Тобто, інакше кажучи, ви зобов’язані будете платити кошти в цей накопичувальний фонд. По суті, це буде для вас податком. Так от, ці податки мають збиратися в державний накопичувальний фонд, а не приватні, як написано це (в законопроектах, - ред.)», – сказав Пендзин.

Він наголосив, що пенсійні внески мають бути захищені від знецінення, щоб люди, які вийдуть на пенсію через кілька десятків років, не втратили свої пенсійні заощадження.

«Уявимо собі, що в 1996 році, тоді коли була запроваджена українська національна валюта гривня, за 1 долар тоді давали 1,4 гривні. Сьогодні за 1 долар дають 28 гривень. Уявимо собі, що в 1996 році ви вклали свою умовну гривню в накопичувальний фонд пенсійний. До якого на сьогоднішній момент ви ще доступитися не можете, тому що ви до цього доступитеся через 35 років. Пройшло з того моменту не 35 років, з того моменту пройшло хіба трохи більше 24 років. Тобто, ви ще доступитися до своєї гривні не можете, але вона вже у вас знецінилася в 28 разів», – пояснив Пендзин.

«Оце є найбільш, на мій погляд, яскравий приклад, що може чекати і накопичувальну систему в Україні (законопроект №2683 – ред.) за умови запровадження, припустимо, сьогодні», – підсумував експерт.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законпроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (реєстр. №2683) та урядовий «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи» (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в рамках пенсійної реформи можна приймати лише ті рішення, які не збільшують податкове навантаження на роботодавців, інакше така реформа поховає бізнес.

У свою чергу економіст Сергій Блінов наголосив, що при впровадженні накопичувальної системи пенсійного забезпечення необхідно забезпечити механізм гарантування державою збереження пенсійних внесків громадян. І цей механізм має бути максимально чітко прописаний у законодавстві.