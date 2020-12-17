Законопроєкти реформування пенсійної системи порушують європейські директиви, – голова ФПУ

Федерація профспілок вважає, що у сучасних умовах запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи є передчасним

Законопроєкти щодо накопичувальної пенсійної системи №4408 та №2683 порушують європейські директиви та не містять механізмів гарантування та збереження дохідності пенсійних накопичень українців. А тому не можуть бути ухвалені у нинішній редакції та потребують серйозного доопрацювання. Про це йдеться у відкритому листі до Комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від голови Федерації профспілок України Григорія Осового.

Як сказано у листі, законопроекти не передбачають створення ефективного механізму, який буде гарантувати надійність та збереження коштів українців, які будуть накопичені у недержавних пенсійних фондах. «Зважаючи на те, що страхові внески до накопичувальної професійної пенсійної програми є обов'язковими, у законі мають бути передбачені належні гарантії збереження цих коштів», – підкреслюють у Федерації профспілок.

Як приклад представники профспілок наводять Швейцарію, де мінімальну дохідність пенсійних накопичень гарантує спеціальний фонд. «У Швейцарії гарантується мінімальна номінальна дохідність у 4% річних, яку забезпечує центральний гарантійний фонд… У країнах Латинської Америки держава є відповідальною за покриття будь-якого дефіциту гарантованої дохідності», – пояснюють у ФПУ.

Крім цього, законопроект передбачає, що до участі у пенсійних програмах допустять недержавні пенсійні фонди, до яких будуть «посилені вимоги», та які повинні пройти авторизацію. Як сказано у проектах, відповідні державні органи будуть здійснювати «посилений нагляд і контроль за їхньою діяльністю». Але в умовах неефективної державної антикорупційної системи державний нагляд не може розглядатися як такий, що спроможний забезпечити надійний захист пенсійних накопичень працівників. «До того ж, від участі у професійній пенсійній системі відсторонені професійні та корпоративні пенсійні фонди, хоча вимога про їх участь є у европейських директивах, до виконання яких долучилася і Україна», – наголошують у Федерації профспілок.

Також Федерація вважає, що у сучасних умовах запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи в Україні є передчасним: процес має розпочинатися лише після стабілізації процесу зростання економіки в країні, створення стійкої і надійної банківської системи, розвиненого і надійного ринку цінних паперів, що дасть можливість ефективного розміщення та використання коштів накопичувальної пенсійної системи. У нас же, за прогнозами МВФ, ВВП впаде у цьому році майже на 8%.

«Відновлення після кризи для України теж буде значно тривалішим, ніж для інших країн світу: зростання ВВП у 2021 році прогнозується на рівні 3,6% проти зростання світу на 5,8%. Все це свідчить про вибір невдалого моменту для запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи», – наголошується у листі.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законпроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (реєстр. №2683) та урядовий «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи» (№4408). Обидва вони передбачають додаткові витрати для бізнесу.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що реформувати пенсійну реформу можна, тільки якщо не збільшиться податкове навантаження на роботодавців, інакше така реформа поховає бізнес.

У свою чергу економіст Сергій Блінов наголосив, що необхідно забезпечити механізм гарантування державою збереження пенсійних внесків громадян. І цей механізм державного гарантування має бути максимально чітко прописаний у законодавстві.