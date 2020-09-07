Жодна експертиза за 3,5 роки не встановила збиток від формули «Роттердам+» – ЗМІ



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Вугільна формула показала свою ефективність

САП минулого тижня закрила справу «Роттердам+». Три з половиною роки пішло у правоохоронців, щоб з'ясувати, що ціна на вугілля на базі імпортного паритету – законна і найбільш прозора

Жодна з понад десяти експертиз у справі «Роттердам+», включаючи комплексну експертизу Служби безпеки України, не встановила наявність збитків від дії формули. Про це йде мова в статті видання «РБК-Україна» під назвою «Крапка у справі «Роттердам+»: чим закінчилося «найгучніше» розслідування НАБУ».

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура минулого тижня закрила справу «Роттердам+». 3,5 роки пішло у правоохоронців, щоб з'ясувати, що ціна на вугілля на базі імпортного паритету – законна і найбільш прозора. Довести зворотне детективи НАБУ так і не змогли. Жодна експертиза не підтвердила збиток від формули, яка з подачі політиків стала символом корупції», – говориться в статті.

Справа була закрита прокурором САП Віталієм Пономаренком після отримання висновку комплексної експертизи науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, яка не встановила жодних збитків від дії формули «Роттердам+» для споживачів електроенергії чи держави в цілому.

«У публічному просторі про це стало відомо 20 серпня, а через тиждень прокурор САП постановив закрити справу. Він вказав на відсутність достатніх доказів винуватості осіб в суді та вичерпання можливостей їх отримати, а також у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину», – говориться в статті.

Автор зазначає, що аналогічних висновків щодо обґрунтованості формули раніше дійшли також Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Мінюсту, які проводили дослідження в цій справі. Не підтвердили збитки і міжнародні дослідницькі інститути – IHS CERA, EURACOAL, Ernst&Young і KPMG.

«Довкола «Роттердам+» було створено безліч міфів. Для деяких діячів і активістів ця історія стала успішним трампліном для походу у владу і політику. При цьому вони методично вводили суспільство в оману, створюючи міф, що формульне ціноутворення на вугілля призвело до необґрунтованого зростання вартості електроенергії. Правоохоронні органи цей міф підтримували, але в підсумку дискредитували самі себе», – йдеться в статі «РБК-Україна».

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.