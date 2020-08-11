Сфабрикована справа «Роттердам+» стала токсичною для НАБУ та САП – експерт



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«Після провалу розслідування у НАБУ та САП є два виходи із ситуації»

Справа «Роттердам+», яка була сфабрикована на маніпуляціях і перекручуванні фактів, може дискредитувати подальшу діяльність антикорупційні органів в Україні. Таку думку висловив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в колонці «Безславний кінець справи НАБУ про «Роттердам плюс» на сайті «Кореспондент».

«Побудована на відвертих маніпуляціях і сфабрикована справа щодо формули «Роттердам+» стала токсичною і отруйною. А тому її продовження дійсно може поставити хрест на діяльності і так дискредитованого НАБУ», – зазначив експерт.

За його словами, після провалу розслідування у НАБУ та САП є два виходи із ситуації – відкриття справ стосовно ідентичних принципів ціноутворення на природний газ і нафтопродукти, які діють в Україні, або ж закриття справи «Роттердам+» за відсутності складу злочину.

«Є другий варіант – це закрити справу. Витримати пару тижнів сорому і публічного шмагання НАБУ. А потім якось «ковылять потихонечку». Будуть нові скандали, землетруси, терористичні акти і т. д. Так, дивись, і зітреться у пам’яті історія про найбільший прокол в історії правоохоронних антикорупційних органів, яким стала справа «Роттердам+», – зазначив Корольчук.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р. закінчився термін проведення розслідування, яке тривало 3,5 років, з березня 2017 р. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 р. НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП передати справу до суду або закрити справу за відсутністю складу злочину.

7 серпня головний редактор сайту «Цензор.Нет» Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела повідомив, що САП ще 3 серпня зупинило розслідування, оскільки в справі немає ключового елементу, без якого воно втрачає сенс – експертизи, яка підтверджує наявність збитків державі.

Згодом цю інформацію підтвердили також адвокати сторони захисту. НАБУ та САП офіційних коментарів не надали.

Раніше повідомлялося, що за інформацією адвокатів сторони захисту, НАБУ за 3,5 роки не вдалося отримати жодної експертизи, що підтверджує нанесення збитків формулою "Роттердам+". При цьому сторона захисту надала висновки чотирьох українських державних і міжнародних дослідницьких інститутів, які підтвердили відсутність будь-яких збитків або необґрунтованого отримання прибутку від дії формули.

Раніше інформацію про відсутність висновків експертизи про збитки в кінці червня 2020 р. підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що у справі «Роттердам+» немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р. і по поточний момент діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип - так звана формула «Амстердам+» - в червні 2020 р. був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.