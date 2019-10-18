ЗМІ: друг Путіна продає військовим підприємствам РФ сировину з України



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У травні 2018 року Олега Дерипаску внесли до санкційного списку РНБО

У СБУ не пояснили, чому до санкційного списку не потрапили кілька дочірніх компаній, які належать російському олігарху Дерипасці

Фірми російського олігарха з найближчого оточення президента РФ Олега Дерипаски в обхід санкціям видобувають в Україні кварцит та продають його російським оборонним підприємствам для виробництва зброї.

Про це йдеться у розслідування програми «Схеми».

У травні 2018 року Дерипаску внесли до санкційного списку РНБО. Йому заборонили в’їзд до України, а також заблокували активи на її території та заборонили виводити з них гроші.

У цей перелік потрапили три його підприємства, які «протидіють Україні, забезпечують військову складову поставок в збройні сили Російської Федерації». Серед них московський офіс «Русалу».

Серед компаній, які контролює Олег Дерипаска, журналісти назвали кіпрську United Company Rusal Silicon Limited та її кінцевого бенефіціара Emergofin B.V. Ці компанії під санкції не потрапили.

У СБУ «Схемам» не пояснили, чому до санкційного списку не потрапили кілька дочірніх компаній, які належать російському олігарху.

Компанія United Company Rusal Silicon Limited з 2011 року є власником ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів». Компанія видобуває в Сумській області кварцит і вивозить його для оборонної промисловості в Росію.

Власником ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited, а це – «дочка» «Русалу»

На офіційному сайті «Кремний-Урал» зазначено, що вони «виробляють кремній з кварциту, який видобувають на Глухівському кар’єрі Баничеського розрізу (Україна), що входить до складу «Русалу». Про співпрацю з росіянами, як з компанією, яка перебуває «під спільним контролем», пише у своєму фінансовому звіті сам кар’єр.