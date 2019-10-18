Українагейт: міністр енергетики США повідомив Трампу про намір піти у відставку



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Відставка Рікка Перрі очікувалася протягом декількох тижнів

Невідомо, коли саме Перрі залишить свій пост, але це очікується найближчим часом

Міністр енергетики США Рік Перрі, який виявився причетним до скандалу навколо телефонної розмови президентів США і України, заявив Дональду Трампу про намір піти у відставку.

Про це повідомляє The New York Times.

Відставка Перрі очікувалася протягом декількох тижнів, ще до того, як з'явилися новини про його участь у спробах Трампа чинити тиск на президента України Володимира Зеленського, з метою змусити провести розслідування щодо Джо і Хантера Байденів.

Перрі сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, опублікованому в середу, що він зв'язувався з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані з питань, пов'язаних з Україною, за вказівкою президента.

Невідомо, коли саме Перрі залишить свій пост, але це очікується найближчим часом. Раніше New York Times повідомляла, що він піде у відставку до кінця року.

Раніше повідомлялося, що група американських бізнесменів, пов'язаних з президентом США Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, намагалася домогтися зміни керівництва компанії «Нафтогаз».

Також повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК «Нафтогаз-України» американців.

Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній із Техасу.

Натомість Перрі визнав, що давав рекомендації українській державній газовій компанії «Нафтогаз», але запевнив, що робив це лише на прохання уряду України.