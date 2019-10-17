Щодо діяльності харківської міської влади буде створена тимчасова слідча комісія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підприємці Харкова просять допомоги у народних обранців та жаліються на бездіяльність місцевої влади

Тимчасова слідча комісія, яка буде створена у Верховній Раді незабаром, візьметься за вивчення діяльності міської влади Харкова за останні роки, зокрема й мера міста – Геннадія Кернеса. Це рішення стало наслідком численних, обгрунтованих скарг лідерів найбільших профспілкових об'єднань та громадських організацій ТЦ «Барабашово» на дії чиновників.

Народна депутатка Ірина Венедиктова заявила, що її обурило небажання міського голови вислухати харків'ян у питанні будівництва дороги через територію ТЦ «Барабашово», погрози чиновників розправитися з незгодними за допомогою бульдозерів, численні спроби силового тиску на харківський бізнес. Разом з народним депутатом Олексієм Кучером, який також брав участь у зустрічі, Венедиктова запевнила, що президент України обізнаний про непросту ситуацію в Харкові.

Також народні обранці зазначили, що в Харкові велика кількість незавершених проектів в галузі будівництва і ремонту доріг, зокрема згадувався Московський проспект, перехрестя вул. Академіка Павлова і Московського проспекту, інші проблемні дороги. Тому, створення чергового дорожнього довгобуду викликає чимало запитань.

Наявність великої кількості проблемних моментів, небажання влади чути харків'ян, а також необхідність розібратися в ефективному використанні бюджетних коштів – ці аргументи є вирішальними для ініціювання створення тимчасової слідчої комісії.

Також на зустрічі стало відомо, що юристи ТЦ «Барабашово» вже підготували і найближчим часом подадуть у встановленому законом порядку необхідні документи для оскарження рішень останньої сесії Харківської міської ради в частині будівництва автомагістралі через територію ТЦ «Барабашово», розірвання орендних відносин по окремих ділянках території торгового центру.

Нардепи Венедіктова і Кучер пообіцяли найближчим часом зв'язатися з підприємцями для координації дій у врегулюванні цих питань.

Джерело: Українські новини