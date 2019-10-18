Генпрокурор: Гладковському оголосять підозри у двох справах



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Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський

Основа для підозри Гладковському - неправдиве декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель

Затриманому 17 жовтня колишньому першому заступнику секретаря РНБО та керівнику концерту «Богдан» Олегу Гладковському (Свинарчуку) оголосять про підозри завтра, 18 жовтня, у двох справах.

Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

«Що буде в основі для підозри Гладковському? Перше - порушення антикорупційного законодавства - неправдиве декларування. І друге - йдеться про порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель і власне використання службового становища для того, щоби неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, внаслідок чого було отримано неправомірну вигоду», - сказав Рябошапка.

На запитання, чи базується це розслідування на базі журналістського розслідування про корупцію під час закупівель в «Укроборонпромі», генпрокурор відповів:

«У тому числі. Інформація, яка була розкрита журналістами, використовувалася під час досудового розслідування».

Рябошапка додав, що «слідство вважає, що докази зібрано повно і вони є обґрунтованими власне для того, щоби повідомити у вчиненні цих двох злочинів. Тобто доказів на цей момент є достатньо, щоб це зробити».

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.