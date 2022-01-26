Зупинку блоків АЕС вдалося компенсувати за рахунок підвищеної роботи приватних ТЕС – експерт «Центра Разумкова»

25 січня через дію автоматики від енергосистеми відключений енергоблок №1 Хмельницької АЕС

«Через аварійну зупинку блоків АЕС додаткове навантаження традиційно лягло на приватні ТЕС»

Аварійну зупинку відразу двох блоків АЕС потужністю 2 ГВт вдалося компенсувати за рахунок підвищеної роботи приватних теплових електростанцій.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Через аварійну зупинку блоків АЕС, вже четвертий день поспіль додаткове навантаження традиційно лягло на маневрові потужності – приватні ТЕС. 25 січня – ДТЕК Бурштинська ТЕС перефіксувала роботу блоків №8,9 з Бурштинського енергоострову на ОЕС України. Також додатково буде задіяний 3-й енергоблок ДТЕК Криворізької ТЕС», – повідомив експерт.

За словами Омельченка, 25 січня вперше з початку опалювального сезону, надія на одночасну роботу 14 атомних блоків нон-стоп дала серйозний збій.

Два блоки Хмельницької та Запорізької атомних електростанцій були виведені в аварійні ремонти. Ще один блок Рівненської АЕС знаходиться в середньому ремонті.

Нагадаємо, 25 січня через дію автоматики від енергосистеми відключений енергоблок №1 Хмельницької АЕС. Також через розгерметизацію трубопровода очікується зупинка енергоблоку №4 Запорізької АЕС. 26 січня блок Хмельницької АЕС був підключений до енергомережі.