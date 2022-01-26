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    Мешканці Київщини залишаться без світла: адреси

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    Без світла сидітимуть мешканці багатьох міст - Мешканці Київщини залишаться без світла: адреси
    Без світла сидітимуть мешканці багатьох міст
    фото: з відкритих джерел

    Причиною відключень стануть ремонтні роботи

    У Київській області 26 січня очікуються масові відключення світла в десятках населених пунктів з технічних причин. Про це повідомляє офіційний сайт компанії-постачальника ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

    Відомо, що причиною відключень стануть ремонтні роботи, усунення дефектів та виконання приєднання клієнтів. Без світла сидітимуть мешканці Переяслава-Хмельницького, Броварів, Бородянки, Глевахи, Макаріва, Калинівки, Броварів, Бучі, Ірпіню, Борисполя, Тетієва та багатьох інших населених пунктів.

    Повний список адрес відключення світла на Київщині на 26 січня можна подивитись на сайті компанії.

    Нагадаємо, в Одесі мешканці 101 вулиці залишаться без електрики.

    Раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.

    Читайте також: «Енергетичний омбудсмен» пояснив причини відключень електроенергії в Україні

    Теги: ДТЕК
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    Мешканці Київщини залишаться без світла: адреси