З’явилася Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Який її функціонал?
Співголовами Ради є прем’єр-міністр та керівник президента
Президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни. Про це свідчить його Указ від 21 квітня.
Рада є консультативно-дорадчим органом при президентові України.
Основними завданнями Ради є:
- розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини;
- визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди;
- підготовка стратегічних ініціатив, проектів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.
Рада має двох співголів, секретаря та інших членів Ради. Співголовами є прем’єр-міністр та керівник президента.
Засідання цього консультативно-дорадчого органу проводяться не рідше двічі на місяць.
В цілому, до складу Національної ради з відновлення України від наслідків війни ввійшли всі міністри, заступники керівника офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборони і голови парламентських комітетів.
Як відомо, в Україні триває 57-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.