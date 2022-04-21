  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    З’явилася Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Який її функціонал?

    В Україні триває 57-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - З’явилася Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Який її функціонал?
    В Україні триває 57-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: depositphotos

    Співголовами Ради є прем’єр-міністр та керівник президента

    Президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни. Про це свідчить його Указ від 21 квітня.

    Рада є консультативно-дорадчим органом при президентові України.

    Основними завданнями Ради є:

    • розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини;
    • визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди;
    • підготовка стратегічних ініціатив, проектів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.

    Рада має двох співголів, секретаря та інших членів Ради. Співголовами є прем’єр-міністр та керівник президента.

    Засідання цього консультативно-дорадчого органу проводяться не рідше двічі на місяць.

    В цілому, до складу Національної ради з відновлення України від наслідків війни ввійшли всі міністри, заступники керівника офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборони і голови парламентських комітетів.

    Як відомо, в Україні триває 57-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З’явилася Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Який її функціонал?