З’явилася Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Який її функціонал?

В Україні триває 57-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Співголовами Ради є прем’єр-міністр та керівник президента

Президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни. Про це свідчить його Указ від 21 квітня.

Рада є консультативно-дорадчим органом при президентові України.

Основними завданнями Ради є:

розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини;

визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди;

підготовка стратегічних ініціатив, проектів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.

Рада має двох співголів, секретаря та інших членів Ради. Співголовами є прем’єр-міністр та керівник президента.

Засідання цього консультативно-дорадчого органу проводяться не рідше двічі на місяць.

В цілому, до складу Національної ради з відновлення України від наслідків війни ввійшли всі міністри, заступники керівника офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборони і голови парламентських комітетів.

Як відомо, в Україні триває 57-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.