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    Події в Україні

    У Харкові російський снаряд влучив в автівку, є загиблі

    Окупанти руйнують артилерією Харків - У Харкові російський снаряд влучив в автівку, є загиблі
    Окупанти руйнують артилерією Харків
    фото з відкритих джерел

    У результаті попадання снаряда автомобіль згорів ущент

    21 квітня внаслідок обстрілу Київського району Харкова російський снаряд влучив у легковий автомобіль. Про це «Суспільному» повідомили у Центрі екстреної меддопомоги регіону.

    Снаряд влучив у моторний відсік легковика «Лада», автомобіль з людьми вигорів вщент. Загинуло двоє цивільних людей.

    Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 квітня, сьогодні на Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала.

    Триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста.

    На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку.

    Як повідомлялося, обласна влада вважає Харків достатньо захищеним, але не поділяє легковажності деяких містян.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові російський снаряд влучив в автівку, є загиблі