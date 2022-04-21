Шмигаль розповів, про що домовився під час візиту у Вашингтон (відео)

З міністеркою фінансів США Денис Шмигаль знову говорив про санкції для Росії

Прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль під час візиту до Вашингтону обговорив питання фінансів, зброї для України та санкцій проти Росії. Про це очільник уряду написав у своєму Telegram-каналі.

«З міністеркою фінансів США Джанет Єллен обговорили питання збільшення фінансової підтримки України та необхідність посилення санкційного тиску проти Росії», – написав Шмигаль.

За його словами, квітень буде важким місяцем для українського бюджету, а тому країна потребує підтримки від союзників уже зараз.

«500 млн доларів для українського бюджету, які виділяють США, безумовно стануть вагомою підтримкою», – додав Шмигаль.

Також політики обговорили наповнення створеного українським урядом U24RecoveryFund. Це той фонд, який допоможе акумулювати кошти, аби продовжувати фінансувати українську армію, всі соціальні зобов’язання, відновлення економіки та інфраструктури.

Також Шмигаль та Єллен торкнулися питання санкцій проти Росії, нафтового ембарго та зупинки російської банківської системи.

Нагадаємо, дещо раніше «Велика сімка» пообіцяла посилювати тиск на Росію .

Також зазначається, що представники країн разом із партнерами продовжать робити кроки, спрямовані на підвищення ціни для Росії.