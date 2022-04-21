Зеленський заявив про військову деблокаду Маріуполя

Володимир Зеленський розповів про те, що триває підготовка до звільнення Маріуполя з блокади

Президент України також розповів і про другий, альтернативний шлях звільнення мешканців окупованого міста

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом. Про це лідер держави сказав під час брифінгу 21 квітня.

«Розблокування Маріуполя, як і інших міст, можливе кількома шляхами. Є військовий шлях. До нього потрібно готуватися. І ми готуємося», – підкреслив Зеленський.

За його словами, для реалізації цього варіанту необхідна допомога партнерів. Зеленський уточнив, що потрібна зброя і над цим вже працюють.

Президент України також назвав альтернативний варіант зняття блокади Маріуполя. Це − дипломатичний шлях.

Однак Зеленський зазначив, що такі спроби вже були невдалими. В тому числі не вдалося звільнити маріупольців за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя розповів, скількох мешканців вже вдалося евакуювати.

20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.