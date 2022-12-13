Чи подорожчав новорічний стіл українців: оцінка експертів

В основі розрахунків були потреби української сім'ї з чотирьох осіб

Загалом українці мають бути готовими витратити на новорічний стіл у середньому близько 2656 грн

Вартість новорічного столу для українців зросла майже на 44%. Про це повідомляє ННЦ «Інститут аграрної економіки».

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Експерти Інституту оцінювали вартість салатів, м'ясних і рибних продуктів, овочів, фруктів, хлібу, солодощів та напоїв. В основі розрахунків були потреби української сім'ї з чотирьох осіб.

За даними Інституту, витрати на м'ясні продукти зросли удвічі. А от птиця, за даними аналітиків, під кінець року буде найдешевшою.

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Молочні і сирні продукти цьогоріч подорожчали на 30,8-52,2%. Овочі на святковий стіл у середньому коштуватимуть 254,95 грн. Фрукти, за даними фахівців, обійдуться майже на 60% дороже – у середньому 168,92 грн.

Подорожчали алкогольні напої і кондитерські вироби. Шоколадні цукерки українських кондитерських фабрик коштуватимуть у середньому 185 грн за 1 кг.

Не оминув Інститут і любителів делікатесів – баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 280 грн, а 200 грамів червоної риби – 245 грн. Тому вартість новорічного столу для прихильників таких продуктів підвищиться до 3180,17 грн.

Загалом українці мають бути готовими витратити на новорічний стіл у середньому близько 2656 грн. Це на 43,9% більше, ніж торік.

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Крім того, для жителів Києва вартість бюджетного новорічного столу буде трохи вищою – 2933,77 грн, що на 38,2% дорожче ніж торік. А вечеря з делікатесами жителям столиці обійдеться у 3523,77 грн.