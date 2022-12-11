Чому слід відмовитися від гучних гулянь на Новий рік. Пояснення психолога

«Є сім’ї, яким не до свят»

В Україні активно тривають суперечки щодо того, чи доцільно ставити новорічні ялинки у містах під час війни. І хоча військові, що на передовій, наголошують, воюють саме зате, щоб українці, якраз і мали змогу святкувати, суспільству нині слід проявити солідарність із захисниками. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила професорка кафедри теоретичної та практичної психології Львівської політехніки Олена Лещинська.

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«Треба також мати на увазі, що є сім’ї, у яких близькі зараз у війську – їм не до свят. Ще більше не до свята сім’ям, які вже когось поховали. Я вважаю, що треба як мінімум проявити солідарність: у країні війна і зараз не до розваг», – пояснила психологиня.

На думку фахівчині, влаштувати свято можна в дитсадку, школі, вдома, однак від вуличних гулянь краще відмовитися. Прогулянка центром міста саме до ялинки не є обов’язковою. Дітям слід пояснити: «Сьогодні нема ялинки та свята, тому що ця сволота на нас напала».

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«У мене великий досвід роботи із психологічним насильством, маю на увазі деструктивні культи. Маніпуляції щодо нав’язування своєї волі, як правило, звучать так: «Для дітей це потрібно. А це треба заборонити, бо це дітям нашкодить». Найгірше – це спотворювати світ дітям. Зараз світ жорстокий і несправедливий, і цьому треба опиратися – дітям треба про це говорити у тій мірі, у якій вони можуть сприймати. Як мінімум: чому ми не святкуємо Новий рік – тому що війна, тому що біда, тому що не у всіх дітей батьки зараз поруч», – зауважила Олена Лещинська.

Нагадаємо, цьогоріч у Києві встановлять символічну ялинку незламності. Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергоощадними гірляндами, які світитимуться від генератора.

Також у Дніпрі розгорілася палка дискусія щодо того, чи доцільно під час війни ставити новорічну ялинку у центрі міста.