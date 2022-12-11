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Чому слід відмовитися від гучних гулянь на Новий рік. Пояснення психолога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чому слід відмовитися від гучних гулянь на Новий рік. Пояснення психолога
Психологиня радить українцям утриматися від гучних святкувань
фото з відкритих джерел

«Є сім’ї, яким не до свят»

В Україні активно тривають суперечки щодо того, чи доцільно ставити новорічні ялинки у містах під час війни. І хоча військові, що на передовій, наголошують, воюють саме зате, щоб українці, якраз і мали змогу святкувати, суспільству нині слід проявити солідарність із захисниками. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила професорка кафедри теоретичної та практичної психології Львівської політехніки Олена Лещинська.

«Треба також мати на увазі, що є сім’ї, у яких близькі зараз у війську – їм не до свят. Ще більше не до свята сім’ям, які вже когось поховали. Я вважаю, що треба як мінімум проявити солідарність: у країні війна і зараз не до розваг», – пояснила психологиня.

На думку фахівчині, влаштувати свято можна в дитсадку, школі, вдома, однак від вуличних гулянь краще відмовитися. Прогулянка центром міста саме до ялинки не є обов’язковою. Дітям слід пояснити: «Сьогодні нема ялинки та свята, тому що ця сволота на нас напала».

«У мене великий досвід роботи із психологічним насильством, маю на увазі деструктивні культи. Маніпуляції щодо нав’язування своєї волі, як правило, звучать так: «Для дітей це потрібно. А це треба заборонити, бо це дітям нашкодить». Найгірше – це спотворювати світ дітям. Зараз світ жорстокий і несправедливий, і цьому треба опиратися – дітям треба про це говорити у тій мірі, у якій вони можуть сприймати. Як мінімум: чому ми не святкуємо Новий рік – тому що війна, тому що біда, тому що не у всіх дітей батьки зараз поруч», – зауважила Олена Лещинська.

Нагадаємо, цьогоріч у Києві встановлять символічну ялинку незламності. Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергоощадними гірляндами, які світитимуться від генератора.

Також у Дніпрі розгорілася палка дискусія щодо того, чи доцільно під час війни ставити новорічну ялинку у центрі міста. 

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Теги: війна свято військові українці батьки свята

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