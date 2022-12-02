Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чого очікувати від агресора на Новий рік? Депутат-«кіборг» дав прогноз

Надія Клочко
glavcom.ua
Чого очікувати від агресора на Новий рік? Депутат-«кіборг» дав прогноз
Роман Костенко прогнозує нові ракетні удари з боку Росії
фото з відкритих джерел

Ветеран АТО Роман Костенко зазначив: російський диктатор вірить, що занурюючи Україну в темряву та холод, окупанти змусять українців бігти на перемовини і здавати території

Те, як український народ у відповідь на атаки ворога по енергетичній інфраструктурі готується до зими, забезпечує себе, вказує на те, що в Кремлі не розуміють, ані що відбувається на полі бою, ані що взагалі відбувається у Україні. Про це сказав ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю «Главкому».

Нардеп вважає, що українцям варто готуватися до несвяткових сюрпризів на Новий рік та Різдво від агресора.

«Думаю, вони однозначно будуть (нові атаки ворога напередодні новорічних свят – «Главком»). Намагатимуться відключити нам світло, аби ми на Новий рік сиділи в темряві», – висловився військовий.

Костенко також вважає, що російське керівництво дезінформоване щодо ситуації в Україні, на його думку, очільник Кремля досі вірить, що знищуючи нашу інфраструктуру та занурюючи Україну в темряву та холод, окупанти змусять українців іти на перемовини і здавати території.

«Мені здається, що російське керівництво досі дезінформують. «Спецоперація» ж почалася з того, що Путіну розповіли, що у нас немає армії, українські солдати з любов’ю до Путіна гуртом почнуть здаватися. Потім йому хтось розказав, що знищуючи нашу інфраструктуру та занурюючи Україну в темряву та холод, вони змусять українців бігти на перемовини і здавати території, аби залишити для життя хоч якісь шматочки. І він в усе це вірить», – зазначив він.

Водночас, за словами нардепа, поведінка українців, які готуються до зими в умовах знищеної енергетичної інфраструктури, свідчить про те, що Кремль не розуміє, що відбувається в Україні.

«Але український народ якось готується до зими, забезпечує себе, і це зайвий раз вказує на те, що в Кремлі не розуміють, ані що відбувається на полі бою, ані що взагалі відбувається у нас в країні. Всі ці «демілітаризації» були лише ширмою, аби захопити і знищити Україну, але зараз риторика агресора змінилася, і змінили її наші сили оборони. Весь пафос Путіна і всіляких лаврових на світовій арені кудись здувся. Путін знищив РФ, і в цьому він безперечно допомагає Україні», – сказав Костенко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні, але Сили оборони до них готуються. Зеленський також попередив, що цього тижня особливо важливо дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

Представник пресслужби розвідки Міноборони України Андрій Юсов раніше зазначив, що російські загарбники будуть продовжувати атакувати ракетами Україну. За його словами, щоб підготуватися до наступного масовано ракетного удару, ворогу потрібно близько тижня. 

Читайте також: Роман Костенко: Мелітополь – це дорога до перемоги
Теги: Роман Костенко війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков назвав кількість ракетних ударів РФ по Україні від початку вторгнення
Резніков назвав кількість ракетних ударів РФ по Україні від початку вторгнення
28 листопада, 16:43
У Середземному морі ворог зосередив п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 76 ракет
Вперше за кілька днів у Чорне море вийшов російський ракетоносій
28 листопада, 10:58
Ворог утримує в готовності кораблі-носії крилатих ракет – Генштаб
Ворог утримує в готовності кораблі-носії крилатих ракет – Генштаб
28 листопада, 18:25

Події в Україні

Харківщина: ракета влучила в багатоповерхівку, є постраждалі
Харківщина: ракета влучила в багатоповерхівку, є постраждалі
Окупантам важко відновити наступ. Британська розвідка назвала причину
Окупантам важко відновити наступ. Британська розвідка назвала причину
Чого очікувати від агресора на Новий рік? Депутат-«кіборг» дав прогноз
Чого очікувати від агресора на Новий рік? Депутат-«кіборг» дав прогноз
Росія готувалася вбити частину українців у разі успішного вторгнення: доповідь RUSI
Росія готувалася вбити частину українців у разі успішного вторгнення: доповідь RUSI
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Лавров назвав причини російського вторгнення в Україну
Лавров назвав причини російського вторгнення в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Російський генерал віддав боягузливий наказ окупаційним військам в Україні
72K
Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях
46K
Міноборони назвало напрямок, де Росія хоче здійснити наступ
44K
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
28K
Коли очікувати удару ракетами: Данілов звернувся із проханням до усіх українців
22K
Масштабна тривога в Україні: Росія підняла у небо винищувачі

Новини

ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Вчора, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Вчора, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Вчора, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Вчора, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Вчора, 07:07

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту