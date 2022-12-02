Чого очікувати від агресора на Новий рік? Депутат-«кіборг» дав прогноз

Ветеран АТО Роман Костенко зазначив: російський диктатор вірить, що занурюючи Україну в темряву та холод, окупанти змусять українців бігти на перемовини і здавати території

Те, як український народ у відповідь на атаки ворога по енергетичній інфраструктурі готується до зими, забезпечує себе, вказує на те, що в Кремлі не розуміють, ані що відбувається на полі бою, ані що взагалі відбувається у Україні. Про це сказав ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю «Главкому».

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Нардеп вважає, що українцям варто готуватися до несвяткових сюрпризів на Новий рік та Різдво від агресора.

«Думаю, вони однозначно будуть (нові атаки ворога напередодні новорічних свят – «Главком»). Намагатимуться відключити нам світло, аби ми на Новий рік сиділи в темряві», – висловився військовий.

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Костенко також вважає, що російське керівництво дезінформоване щодо ситуації в Україні, на його думку, очільник Кремля досі вірить, що знищуючи нашу інфраструктуру та занурюючи Україну в темряву та холод, окупанти змусять українців іти на перемовини і здавати території.

«Мені здається, що російське керівництво досі дезінформують. «Спецоперація» ж почалася з того, що Путіну розповіли, що у нас немає армії, українські солдати з любов’ю до Путіна гуртом почнуть здаватися. Потім йому хтось розказав, що знищуючи нашу інфраструктуру та занурюючи Україну в темряву та холод, вони змусять українців бігти на перемовини і здавати території, аби залишити для життя хоч якісь шматочки. І він в усе це вірить», – зазначив він.

Водночас, за словами нардепа, поведінка українців, які готуються до зими в умовах знищеної енергетичної інфраструктури, свідчить про те, що Кремль не розуміє, що відбувається в Україні.

«Але український народ якось готується до зими, забезпечує себе, і це зайвий раз вказує на те, що в Кремлі не розуміють, ані що відбувається на полі бою, ані що взагалі відбувається у нас в країні. Всі ці «демілітаризації» були лише ширмою, аби захопити і знищити Україну, але зараз риторика агресора змінилася, і змінили її наші сили оборони. Весь пафос Путіна і всіляких лаврових на світовій арені кудись здувся. Путін знищив РФ, і в цьому він безперечно допомагає Україні», – сказав Костенко.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні, але Сили оборони до них готуються. Зеленський також попередив, що цього тижня особливо важливо дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

Представник пресслужби розвідки Міноборони України Андрій Юсов раніше зазначив, що російські загарбники будуть продовжувати атакувати ракетами Україну. За його словами, щоб підготуватися до наступного масовано ракетного удару, ворогу потрібно близько тижня.