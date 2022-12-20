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Як працюватимуть банки у новорічні дні: графік Нацбанку

Альона Боженко
glavcom.ua
Як працюватимуть банки у новорічні дні: графік Нацбанку
Нацбанк визначив графік роботи банків і платежів у новорічні дні
фото ілюстративне

Під час новорічних вихідних банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти

Національний банк визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) НБУ і порядок роботи банківської системи України у період завершення 2022 року і на початку 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з графіком регулятора, 30 грудня 2022 року СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ та Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.

Водночас 31 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати та часу початку роботи в СЕП – відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів.

«Також банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ у ці дні не розпочинається», – пояснили в НБУ.

1 січня 2023 року приймання початкових платежів до СЕП починається о 9:00. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 2 січня 2023 року.

А 2 січня 2023 року банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичайному режимі.

При цьому 7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.

«Крім того, у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів», – заявили в НБУ.

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Теги: банк ринок Нацбанк

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