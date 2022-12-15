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Нацбанк уведе в обіг нові 100-гривневі банкноти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нацбанк уведе в обіг нові 100-гривневі банкноти
Банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень
фото з відкритих джерел

Купюри будуть із підписом голови НБУ Андрія Пишного

Національний банк України з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та з відображенням на них року випуску. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Ці нові купюри вводяться замість зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.

Нацбанк уведе в обіг нові 100-гривневі банкноти фото 1

Банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.

У НБУ нагадують, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.

Нагадаємо, у жовтні Рада призначила нового очільника Нацбанку. Головою НБУ став Андрій Пишний.

Раніше повідомлялося, що Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ. Він запевнив, що підтримуватиме ту політику антикризового управління, яка застосовувалася раніше. Також голова НБУ назвав свої головні пріоритети на посаді: макрофінансова стабільність, стабільна банківська система, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами.

До слова, Нацбанк спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2023 році. У наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні.

Окрім того, Національний банк пом’якшив валютні обмеження

Відзначимо, нещодавно в Україні запрацював банкоматний роумінг: як ним скористатися. Тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Усі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів.

Також Нацбанк присвятив Херсону пам’ятну медаль (фото). Дизайн «Херсон – місто героїв», розроблений художницею Наталією Фандіковою. Він відтворює краєвиди довоєнного міста і історичні події весни 2022 року, коли херсонці протестували проти окупантів. Цією медаллю НБУ започатковує серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їхнім мешканцям, які проявили героїзм та стійкість під час війни. Заплановано випуск медалей, присвячених Харкову, Маріуполю, Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.

Читайте також: Новий глава НБУ Пишний. Слідкуємо за руками

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