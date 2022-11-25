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Як і де працюватимуть відділення банків під час повного блекауту в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Як і де працюватимуть відділення банків під час повного блекауту в Україні
Як працюватимуть банки під час повного блекауту
фото ілюстративне

У разі блекауту по всій Україні працюватимуть 1 035 чергових відділень системних банків

Національний банк України розробив план роботи банківської системи в умовах тотального блекауту. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Планується, що по всій Україні працюватимуть 1 035 чергових відділень системних банків, безготівкові розрахунки будуть загальнодоступними, банківськими картками також можна буде користуватися.

У Нацбанку наголосили, що до можливої тривалої відсутності електропостачання готувалися заздалегідь. Тому до чергового відділення вже доставляють необхідне для роботи обладнання і забезпечують резервними каналами зв'язку. Також у відділення залучать додатковий персонал і касову техніку, встановлять більше банкоматів.

Зазначається, що системні банки вже визначили перелік 760 чергових відділень у Києві та 275 — у населених пунктах 22 областей. Дізнатися, де знаходиться найближче відділення, можна на карті за посиланням.

Відомо, що працюватимуть відділення таких банків:

  • А-банк;
  • Альфа Банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП банк;
  • Ощадбанк;
  • Південний;
  • Приват Банк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен банк;
  • Таскомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрексімбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Універсалбанк.

«Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень так, щоб за необхідності вони стали місцем притулку для всіх, хто його потребуватиме», – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Для зниження навантаження на відділення, які працюватимуть в умовах повного відключення електрики, термін дії платіжних карток продовжуватимуть автоматично. Крім того, буде скасовано повторну ідентифікацію клієнтів.

Нагадаємо, «Приватбанк» збільшив ліміт на зняття готівки. У банкоматі за одну операцію тепер можна зняти 20 тис. грн.

Також раніше повідомлялося, що найближчим часом Національний банк України буде намагатися уникнути корекції курсу гривні до долара. НБУ може тримати офіційний курс долара незмінним до кінця третього кварталу наступного року, коли очікують завершення гарячої фази війни з Росією, після якої з’явиться змога повертатися до гнучкого курсоутворення, спрогнозували в інвестиційній компанії Dragon Capital. 

Теги: банк блекаут

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