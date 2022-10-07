Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

НБУ назвав найнадійніші банки України

Юрій Лящук
glavcom.ua
НБУ назвав найнадійніші банки України
Війна створила проблеми певній кількості фінансових установ
фото ілюстративне

Найбільш надійними банками є державні установи, або ті де держава має частину акцій

В Україні через повномасштабну війну виник ризик неповернення частини кредитів банкам. Це може створити проблеми у певній кількості фінансових установ, проте у випадку з держбанками загрози немає, оскільки докапіталізацію за потреби проведе уряд.

Проблему з активами визнають і в Національному банку. Однак це не означає, що системний банк, у якого виникнуть проблеми, відразу визнаватимуть неплатоспроможним. Регулятор розроблює програму докапіталізації, графік.

«Хто зараз емоційно відреагував на законопроєкт, згадаймо, що ми знайшли можливість зберегти свої емоції наприкінці лютого-березня. Наші банки встояли. Зрозуміло, що є дискусії щодо якості активів. Але щодо цих питань НБУ ухвалюватиме рішення після війни, коли ми розумітимемо терміни відновлення економіки», – розповідає obozrevatel член Ради НБУ Василь Горбаль.

Він також додає: якщо банк належить державі або ж у держави є частка в банку, то питання докапіталізації вирішуватиме уряд. Йдеться про ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк. Ці установи, вважає Горбаль, є найбільш захищеними.

«Якщо буде потреба капіталу, держава ухвалюватиме ці рішення без того, щоб хвилювати вкладників», – пояснює Горбаль. Наразі нагнітання ситуації та інформації про те, що банки нібито готують до банкрутства, завдає шкоди фінансовій системі України.

Насамперед це вигідно Росії: створити паніку та змусити українців повірити, що попереду – банкопад – на руку лише агресору. Проте водночас варто оцінювати і ризики. На час воєнного стану ухвалено закон, згідно з яким весь розмір депозиту на 100% застрахований Фондом гарантування вкладів.

Раніше повідомлялось, що сьогодні лідери країн ЄС обговорять запровадження обмежень цін на газ.

Читайте також: НБУ ліквідував банк «Січ»
Теги: НБУ Василь Горбаль банк

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе
Окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе
РФ відправила на Донеччину пів тисячі мобілізованих злочинців
РФ відправила на Донеччину пів тисячі мобілізованих злочинців
НБУ назвав найнадійніші банки України
НБУ назвав найнадійніші банки України
У ювілей російського диктатора на Україну націлені три десятки «Калібрів»
У ювілей російського диктатора на Україну націлені три десятки «Калібрів»
ЗСУ знищили на півдні три ворожих склади з боєприпасами
ЗСУ знищили на півдні три ворожих склади з боєприпасами
Чи змінять іранські дрони хід війни? ISW зробив аналіз
Чи змінять іранські дрони хід війни? ISW зробив аналіз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
169K
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
146K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
77K
ЗМІ розкрили таємницю «ядерного потяга», який нібито їхав у бік України
60K
У Києві прогримів потужний вибух
40K
Тут все не так, як думають в Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)

Новини

Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
5 жовтня, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
5 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту