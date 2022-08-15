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Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
В Україні досі працюють російські банки
фото з відкритих джерел

Перша заступниця голови НБУ: «Моя позиція така – «Альфа-Банк» є системно важливим»

Протягом гарячої фази повномасштабної війни зміна власників у підконтрольному російським олігархам «Альфа-Банку» неможлива. Таку думку висловила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв’ю «Главкому».

«Я не говорила, що цей банк повинен змінити власників. Я говорила про те, що, напевно, в умовах, які склалися, їх зміна була би кращою для самого банку, його потенційного розвитку в майбутньому. Зараз, звичайно, поки йде війна, про всі ці процеси складно говорити. Що значить змінити власників? Це хтось має купити. А хто сьогодні готовий купувати банк в Україні?», – заявила Рожкова.

Перша заступниця голови Нацбанку підкреслює, що існують величезні ризики, тому що банк – це не просто актив.

«Протягом гарячої фази повномасштабної війни це не є можливим. Це величезні ризики, тому що банк – це не просто актив, а актив із значними зобов’язаннями. За нашими дуже обережними оцінками, не менше 20% кредитного портфелю банків буде втрачено через втрату активів й руйнування бізнесу. Я не думаю, що протягом цього дійсно тяжкого періоду для нашої країни варто піднімати якісь питання щодо реальної зміни власників. Це досить складний процес, особливо, якщо ми говоримо про системно важливий банк», – каже Катерина Рожкова.

Також вона зазначила, що зміна назви не міняє суті. Попри те, що цей банк буде називатися  «Сенс-Банк», у нього ті ж власники, та ж бізнес-модель.

Разом з тим, зовсім позбавити банк однієї з ланок корпоративного управління (загальних зборів акціонерів) було би неправильно. Замість російських акціонерів НБУ призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова. 

«Знайти представника було завданням самого банку. Так, ми його погодили, бо він відповідає встановленим Національним банком вимогам, зокрема щодо ділової репутації. Дянков колись працював у Світовому банку, тобто він розуміється на тому, як працює фінансова система і розуміється на тому, що сьогодні відбувається в Україні. Пан Дянков не може змінити роботу банку кардинально, тому що є виключний перелік повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, в рамках проведення яких діє довірена особа, якій передано право голосу за відповідними акціями банку. Представник – це, скоріше, більш стратегічний рівень, ніж рівень операційної щоденної діяльності банку. На операційну діяльність банку сьогодні це не дуже сильно вплине: у нас уся банківська система працює в рамках регуляції НБУ і з початку широкомасштабної агресії, з 24 лютого, ми надали цілий ряд рекомендацій банкам. І «Альфа-Банк» працює так, як і інші банки зараз», – пояснила Рожкова.

Також перша заступниця голови Нацбанку вважає, що «Альфа-Банк» є системно важливим.

«Що це значить? Ми говоримо не лише про значні обсяги вкладів населення у цьому банку, а й про суттєві  залишки на рахунках українського бізнесу. Крім того, цей банк сьогодні володіє розвиненою інфраструктурою: банкоматами, POS-терміналами, тобто всім, що забезпечує розрахунки. У сьогоднішніх умовах нам важливіша безперебійна робота фінансового сектору», – каже Рожкова.

Також вона зазначила, що крім того, банк, як і вся банківська система працює в режимі цілого ряду обмежень, спрямованих на убезпечення використання нашої фінансової системи в інтересах країни-агресора.

Катерина Рожкова також зазначила, що у «Форвард-Банку» також залишився російський капітал.

«Наскільки я знаю, всі його активи заарештовані на користь нашої агенції АРМА (Агентства з розшуку менеджменту та активів). У нас ще є PINBank з російським капіталом», – каже перша заступниця голови Нацбанку.

Читайте також інтерв'ю: Катерина Рожкова про емісію гривні, кредити, «списані» війною, та досі живі російські банки
Теги: банк Національний банк

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