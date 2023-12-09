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Як змінилися ціни на продукти в листопаді: дані Держстату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як змінилися ціни на продукти в листопаді: дані Держстату
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в листопаді зросли на 0,8%
фото: Pixabay

Найбільше минулого місяця подорожчали овочі

У листопаді 2023 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 0,5% після росту на 0,8% у жовтні та на 0,5% – у вересні. Про це повідомила Державна служба статистики.

Так, у річному вимірі, за підсумками минулого місяця, інфляція сповільнилася до 5,1%, порівняно з 5,3% у жовтні, 7,1% – у вересні та 8,6% – у серпні.

Базова інфляція в листопаді сповільнилася до 0,3% (0,4% у жовтні та 0,9% у вересні).

Від початку поточного року інфляція становила 4,4%, базова – 4,9%.

Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в листопаді зросли на 0,8%. Найбільше (на 13,2%) подорожчали овочі. На 1–2,6% зросли ціни на молоко та молочні продукти, масло, сало, яловичину, яйця, хліб. При цьому на 0,6–4,3% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових, свинину, фрукти, соняшникову олію, м’ясо птиці, рис і макаронні вироби.

Водночас ціни на алкоголь та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%. Така тенденція пов’язана з подорожчанням тютюнових виробів на 0,8%.

Крім того, одяг подешевшав на 3,4%, а взуття – на 2,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9%. Здебільшого це пов’язано з подорожчанням палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.

Нагадаэмо, що в Держстаті рапортують про уповільнення темпів росту споживчих цін. Проте це не означає, що усе різко почало дешевшати. Імовірно, ціни на овочі до середини грудня майже не зміняться, тож борщ ще трохи потішить споживачів своєю вартістю. Водночас, кажуть експерти, є всі передумови для подорожчання хліба, яєць, молочної та кондитерської продукції.

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Теги: транспорт ціни продукти Держстат

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