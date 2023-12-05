Ялинкові ярмарки в Україні: скільки коштують новорічні красуні та які штрафи за самовільну вирубку

Ціни по областях різняться та залежать від розмірів та густоти ялинок

1 грудня в Україні стартувала продаж ялинок – лісництва по всіх областях вже оприлюднили ціни. В середньому ялинка коштує від 135 грн за 1 метр, її вартість залежить від густоти, розміру та регіону вирощування.

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Київщина

Столичне лісове господарство пропонує близько 18 тис дерев за ціною від 70 до 350 грн. У продажу є сосна звичайна, ялина, ялинки в горщику, які потім можна висадити в ґрунт. По Київській області облаштовані спеціальні майданчики для продажу від державного лісництва, а детальну інформацію можна отримати за телефонами:

Білоцерківське лісове господарство – 0985052598

Богуславське лісове господарство – 0680378713

Бориспільське лісове господарство – 0673018276

Вищедубечанське лісове господарство – 0660169337

Димерське лісове господарство – 0970987645

Іванківське лісове господарство – 0671717159

Київське лісове господарство – 0444231456

Макарівське лісове господарство – 0501679065

Поліське лісове господарство – 0674014823

Ржищівський військовий лісгосп – 0950106252

Тетерівське лісове господарство – 0672152423

Житомирщина

В наявності деревця від 0,5 м до 3 м, офіційний продаж здійснює Столичний лісовий офіс ДП «Ліси України». Діапазон цін складає 70-350 грн, висоти дерев – від 0,5 м до 3 м. У Житомирі ялинкові ярмарки працюють за адресами:

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вулиця Велика Бердичівська, 71 (на розі вулиць Великої Бердичівської та Довженка);

вулиця Вітрука, 13, 41;

вулиця Покровська, 96, 131, 151;

вулиця Чуднівська, 133;

проспект Миру, 8-10;

вулиця Київська, 97-а – 99 (майданчик через проїзну частину);

вулиця Небесної Сотні, 8, 10, 12, 14.

Номера телефонів для отримання інформації щодо продажу ялинок у лісництвах Житомирщині тут.

Черкащина, Вінничина, Кіровоградщина

У цих регіонах на продаж підготовлено 33 тис дерев. У Черкаській області працює 34 ялинкові ярмарки, У Вінницькій – 33, у Кіровоградській – 16. Дізнатися адреси пунктів продажу можна тут.

Дніпро, Запоріжжя

Цьогоріч тут планують продати 7,5 тис хвойних дерев. Вартість ялинок та контакти для інформації щодо місць продажу:

«Дніпровське лісове господарство» (0972463789):

Сосна звичайна – від 120 грн до 570 грн; Сосна кримська – від 180 грн до 2700 грн; Набір хвойних гілок – 150 грн.

«Новомосковське лісове господарство» (0504526239):

Сосна звичайна – від 180 грн до 570 грн; Сосна кримська – від 210 грн до 3000 грн; Набір хвойних гілок – 150 грн.⠀

«Петриківське лісове господарство» ( 0963455461 ) пропонує сосну кримську – від 120 грн до 600 грн.

) пропонує сосну кримську – від 120 грн до 600 грн. «Запорізьке лісове господарство» (0503985851):

Сосна кримська – від 240 грн до 1560 грн; Набір хвойних гілок – від 75 грн до 150 грн.

Полтавська та Харківська область

Купити хвойне деревце можна у всіх лісництвах Полтавщини та Харківщини (адреси та контакти). Середні ціни становлять:

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сосна звичайна до 1 м – 96 грн;

сосна звичайна від 1 до 2 м – 132 грн;

сосна звичайна від 2 до 3 м – 240 грн;

сосна кримська до 1 м – 168 грн;

сосна кримська від 1 до 2 м – 252 грн;

сосна кримська від 2 до 3 м – 360 грн.

Волинь та Рівненщина

Лісники Волинської та Рівненської областей пропонують придбати широкий асортимент хвойних дерев різної висоти:

ялини звичайні – 300 грн за 1 м;

ялиці білі – 600 грн за 1 м;

ялини колючі – 400 грн за 1 м;

ялини канадські у горщику – 1000 грн ;

сосни кримські – від 300 грн;

деревцята в контейнері – від 500 грн.

Івано-Франківщина

Ціни на ялинки складають від 130 грн до 700 грн. Придбати їх можна за адресами:

«Івано-Франківське лісове господарство» (Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48);

«Коломийське лісове господарство» (с. Нижній Вербіж, вул. Дружби 18);

«Осмолодське лісове господарство» (смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142).

Хмельниччина, Буковина, Тернопільщина

В асортименті лісових господарств – ялини, ялиці та сосни, хвоя у горщиках від невеликих деревцят 0,5 м до дерев заввишки до 3 м. Ціни коливаються від 120 грн до 600 грн. Загалом облаштовано 40 точок продажу ялинок у Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільскій областях. Адреси та контакти можна дізнатися за посиланням.

Сумщина та Чернігівщина

Для новорічних ялинкових ярмарків у Сумській та Чернігівській областях лісники Північного лісового офісу підготували 36,5 тис хвойних дерев.

На Сумщині ціни стартують від 80 грн (Шосткинський район). У Чернігівській області з 4 грудня офіційно продаватимуть ялинки в 61 філії лісових господарств. Вартість становить від 80 грн до 700 грн.

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Повний перелік майданчиків, де продають хвойні дерева в лісних господарствах тут.

Штрафи за самостійну вирубку

Самостійна вирубка хвойних насаджень у лісах карається штрафами, які залежать від заподіяної шкоди довкіллю, місця вирубки та розмірів дерева. Штраф за хвойні дерева віком до 41 року в грудні-січні коливається від 759 до 3432 грн. Штраф за вирубку хвойних дерев на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду за межами населених пунктів – від 8621 грн до 42 690 грн.

Адміністративний штраф за ви рубку хвойних дерев для громадян становить від 510 до 1020 грн, а для посадових осіб – 2550-5100 грн.

Крім адміністративної відповідальності, за незаконну вирубку, перевезення, зберігання та збут деревини може загрожувати кримінальна відповідальність за ст. 246 КК України. Покарання – штраф від 17 тис. до 25,5 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.