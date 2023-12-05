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Ялинкові ярмарки в Україні: скільки коштують новорічні красуні та які штрафи за самовільну вирубку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ялинкові ярмарки в Україні: скільки коштують новорічні красуні та які штрафи за самовільну вирубку
В середньому метрова ялинка коштує від 135 грн
фото: gluhovles

Ціни по областях різняться та залежать від розмірів та густоти ялинок

1 грудня в Україні стартувала продаж ялинок – лісництва по всіх областях вже оприлюднили ціни. В середньому ялинка коштує від 135 грн за 1 метр, її вартість залежить від густоти, розміру та регіону вирощування.

Київщина

Столичне лісове господарство пропонує близько 18 тис дерев за ціною від 70 до 350 грн. У продажу є сосна звичайна, ялина, ялинки в горщику, які потім можна висадити в ґрунт. По Київській області облаштовані спеціальні майданчики для продажу від державного лісництва, а детальну інформацію можна отримати за телефонами:

  • Білоцерківське лісове господарство – 0985052598
  • Богуславське лісове господарство – 0680378713
  • Бориспільське лісове господарство – 0673018276
  • Вищедубечанське лісове господарство – 0660169337
  • Димерське лісове господарство – 0970987645
  • Іванківське лісове господарство – 0671717159
  • Київське лісове господарство – 0444231456
  • Макарівське лісове господарство – 0501679065
  • Поліське лісове господарство – 0674014823
  • Ржищівський військовий лісгосп – 0950106252
  • Тетерівське лісове господарство – 0672152423

Житомирщина

В наявності деревця від 0,5 м до 3 м, офіційний продаж здійснює Столичний лісовий офіс ДП «Ліси України». Діапазон цін складає 70-350 грн, висоти дерев – від 0,5 м до 3 м. У Житомирі ялинкові ярмарки працюють за адресами:

  • вулиця Велика Бердичівська, 71 (на розі вулиць Великої Бердичівської та Довженка);
  • вулиця Вітрука, 13, 41;
  • вулиця Покровська, 96, 131, 151;
  • вулиця Чуднівська, 133;
  • проспект Миру, 8-10;
  • вулиця Київська, 97-а – 99 (майданчик через проїзну частину);
  • вулиця Небесної Сотні, 8, 10, 12, 14.

Номера телефонів для отримання інформації щодо продажу ялинок у лісництвах Житомирщині тут.

Черкащина, Вінничина, Кіровоградщина

У цих регіонах на продаж підготовлено 33 тис дерев. У Черкаській області працює 34 ялинкові ярмарки, У Вінницькій – 33, у Кіровоградській – 16. Дізнатися адреси пунктів продажу можна тут.

Дніпро, Запоріжжя

Цьогоріч тут планують продати 7,5 тис хвойних дерев. Вартість ялинок та контакти для інформації щодо місць продажу:

  • «Дніпровське лісове господарство» (0972463789):
  1. Сосна звичайна – від 120 грн до 570 грн;
  2. Сосна кримська – від 180 грн до 2700 грн;
  3. Набір хвойних гілок – 150 грн.
  • «Новомосковське лісове господарство» (0504526239):
  1. Сосна звичайна – від 180 грн до 570 грн;
  2. Сосна кримська – від 210 грн до 3000 грн;
  3. Набір хвойних гілок – 150 грн.⠀
  • «Петриківське лісове господарство» (0963455461) пропонує сосну кримську – від 120 грн до 600 грн.
  • «Запорізьке лісове господарство» (0503985851):
  1. Сосна кримська – від 240 грн до 1560 грн;
  2. Набір хвойних гілок – від 75 грн до 150 грн.

Полтавська та Харківська область

Купити хвойне деревце можна у всіх лісництвах Полтавщини та Харківщини (адреси та контакти). Середні ціни становлять:

  • сосна звичайна до 1 м – 96 грн;
  • сосна звичайна від 1 до 2 м – 132 грн;
  • сосна звичайна від 2 до 3 м – 240 грн;
  • сосна кримська до 1 м – 168 грн;
  • сосна кримська від 1 до 2 м – 252 грн;
  • сосна кримська від 2 до 3 м – 360 грн.

Волинь та Рівненщина

Лісники Волинської та Рівненської областей пропонують придбати широкий асортимент хвойних дерев різної висоти:

  • ялини звичайні – 300 грн за 1 м;
  • ялиці білі – 600 грн за 1 м;
  • ялини колючі – 400 грн за 1 м;
  • ялини канадські у горщику – 1000 грн ;
  • сосни кримські – від 300 грн;
  • деревцята в контейнері – від 500 грн.

Івано-Франківщина

Ціни на ялинки складають від 130 грн до 700 грн. Придбати їх можна за адресами:

  • «Івано-Франківське лісове господарство» (Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48);
  • «Коломийське лісове господарство» (с. Нижній Вербіж, вул. Дружби 18);
  • «Осмолодське лісове господарство» (смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142).

Хмельниччина, Буковина, Тернопільщина

В асортименті лісових господарств – ялини, ялиці та сосни, хвоя у горщиках від невеликих деревцят 0,5 м до дерев заввишки до 3 м. Ціни коливаються від 120 грн до 600 грн. Загалом облаштовано 40 точок продажу ялинок у Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільскій областях. Адреси та контакти можна дізнатися за посиланням.

Сумщина та Чернігівщина

Для новорічних ялинкових ярмарків у Сумській та Чернігівській областях лісники Північного лісового офісу підготували 36,5 тис хвойних дерев.

На Сумщині ціни стартують від 80 грн (Шосткинський район). У Чернігівській області з 4 грудня офіційно продаватимуть ялинки в 61 філії лісових господарств. Вартість становить від 80 грн до 700 грн.

Повний перелік майданчиків, де продають хвойні дерева в лісних господарствах тут.

Штрафи за самостійну вирубку

Самостійна вирубка хвойних насаджень у лісах карається штрафами, які залежать від заподіяної шкоди довкіллю, місця вирубки та розмірів дерева. Штраф за хвойні дерева віком до 41 року в грудні-січні коливається від 759 до 3432 грн. Штраф за вирубку хвойних дерев на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду за межами населених пунктів – від 8621 грн до 42 690 грн.

Адміністративний штраф за ви рубку хвойних дерев для громадян становить від 510 до 1020 грн, а для посадових осіб – 2550-5100 грн.

Крім адміністративної відповідальності, за незаконну вирубку, перевезення, зберігання та збут деревини може загрожувати кримінальна відповідальність за ст. 246 КК України. Покарання – штраф від 17 тис. до 25,5 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Теги: штраф ялинка Україна ціни

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