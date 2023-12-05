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Як змінилися ціни на базовий набір продуктів у 2023 році: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як змінилися ціни на базовий набір продуктів у 2023 році: інфографіка
Протягом року стабільно підвищувались ціни на м'ясо та птицю
фото з відкритих джерел

Деякі продукти суттєво додали в ціні, а інші, навпаки, подешевшали 

У жовтні найбільше подорожчали яйця, молочні продукти та м'ясо, а загалом ціни зросли на 1%. Про те, як змінилася вартість базового набору продуктів протягом року, проаналізувало видання «Слово і діло».

Борщовий набір (капуста, цибуля, буряк, картопля та морква) подешевшав. Якщо у грудні 2022-го п'ять кілограмів овочів коштували 87,4 грн, то у жовтні їхня вартість становила лише 50,43 грн.

М'ясо та птиця в Україні практично стабільно зростають у ціні останній рік. Кілограм яловичини у грудні минулого року коштував 203,18 грн, а у жовтні 2023 року – 233,76 грн. Свинина наприкінці минулого року коштувала 168,56 грн за кілограм, на початку року трохи подешевшала, а у жовтні цінники в середньому становили 202,39 грн за кілограм. Вартість сала за рік практично не змінилася.

Ціна курячого філе постійно зростає: у грудні 2022 року кілограм коштував 136,58 грн, а у жовтні поточного – 159,95 грн. Вартість яєць постійно коливалася – у грудні десяток коштував 62,03 грн, до середини літа подешевшав нижче 40 грн, а у жовтні знов підскочив до 48,75 грн.

Гречка дешевшала весь рік. У грудні минулого року кілограм коштував 74,69 грн, а у жовтні 2023 року – 36,52 грн. Також на протязі року падала ціна рису. Кілограм пшеничного борошна наприкінці минулого року коштував 16,79 грн, у жовтні 2023 року його вартість складала 15,89 грн.

Як змінилися ціни на базовий набір продуктів у 2023 році: інфографіка фото 1

Вершкове масло подорожчало за рік, але не дуже сильно. У грудні 2022 року пачка коштувала 65,98 грн, а у жовтні поточного – 70,05 грн. Літр соняшникової олії, навпаки, подешевшав з кінця минулого року.

Нагадаємо, до кінця поточного місяця очікується подорожчання від 3% до 8% найпопулярніших категорій продуктів харчування.

Теги: продукти ціни Україна

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