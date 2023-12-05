На подвір'ї ексрезиденції Януковича виявлено незаконну фабрику (фото)

Детективи викрили масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, яка організувала виготовлення та розповсюдження підробленої харчової продукції під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок. Виробництво фальсифікату здійснювали на території м. Києва та Київської області, зокрема в парку Межигір’я. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Як зазначається, у колишніх технічних приміщеннях резиденції президента-втікача Януковича ділки розмістили спеціальне обладнання, на якому виготовляли та фасували солодощі, каву, спеції, какао, вермішель швидкого приготування, жувальну гумку тощо. Самих лише автоматичних ліній з виробництва вилучено 5 штук.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, також в ділків було вилучено 20 станків для пакування та нанесення логотипів, шість ліній для пакування продукції. Під час обшуків, що проводилися у Києві та на території самого Межигір'я, було знайдено великі об'єми сировини, з якої виготовляли контрафактну продукцію, а також продукти харчування без документів на них. Загальна вага продукції та сировини для її виробництва склала орієнтовно 200 тонн.

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Крім того, за даними Бюро економічної безпеки, підпільні виробничі лінії в Межигір'ї використовували електроенергію, що отримує Національний парк. Слідчі здійснюють досудове розслідування, встановлюють коло причетних та підраховують щомісячний оборот виробництва. Зазначимо, що з літа Національний парк знаходиться у віданні Міндовкілля.

Нагадаємо, у березні Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна (ФДМУ) конфісковані активи Віктора Януковича, в тому числі на території урядової резиденції «‎Межигір’я».