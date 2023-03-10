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Євро подорожчало: курс валют в Україні на 10 березня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євро подорожчало: курс валют в Україні на 10 березня
фото ілюстративне

Курс долара від НБУ досі без змін – 36,56 грн

Сьогодні, 10 березня, Національний банк України на 6 коп. підвищив офіційний курс європейської валюти – до 38,62 грн.

Курс долара від НБУ досі без змін – 36,56 грн.

Польський злотий зріс на 1 коп – 8,25 грн.

Курс долара в банках:

  • «Приватбанк» – 37,85 грн – 38,35 грн;
  • «Ощадбанк» – 38,35 грн – 39,40 грн;
  • «Укрексімбанк» – 38,30 грн – 38,90 грн;
  • «Райффайзен» – 37,90 грн – 38,70 грн;
  • ПУМБ – 38,25 грн – 39,00 грн.

Курс євро в банках:

  • «Приватбанк» – 39,40 грн – 40,40 грн;
  • «Ощадбанк» – 40,10 – 41,10 грн;
  • «Укрексімбанк» – 40,10 грн – 41,80 грн;
  • «Райффайзен» – 39,70 грн – 40,75 грн;
  • ПУМБ – 40,25 грн – 41,00 грн.

Курс злотого в банках:

  • «Ощадбанк» – 8,20 грн – 8,85 грн;
  • «Укрексімбанк» – 8,45 грн – 8,85 грн;
  • «Райффайзен» – 8,20 грн – 9,00 грн.

Раніше експерт розповів, як зміниться курс долара найближчим часом.

А голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, чи повернеться курс долара до «довоєнного періоду».

Теги: курс валют банк

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