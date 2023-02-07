Гетманцев розповів, чи повернеться курс долара до «довоєнного періоду»

Наразі вдається утримати стабільну ситуацію на валютному ринку

В Україні курс долара вже ніколи не повернеться до рівня, що був до повномасштабного вторгнення РФ (28,7 грн/$). Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю «Українським новинам».

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Хоч прогнози стосовно курсу невтішні, проте причин для різкої девальвації також немає.

«Не бачу підстав для суттєвого просідання курсу, але й не бачу підстав для того, щоб курс повернувся до довоєнного періоду. Такого не буде», – розповів депутат.

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Тиск на курс гривні зберігатиметься, як мінімум, до кінця війни. При цьому завдяки допомозі від міжнародних партнерів та достатніх золотовалютних резервів НБУ вдається утримати стабільну ситуацію на валютному ринку.

«Я не бачу вагомих передумов для суттєвої корекції офіційного курсу», – додає Гетманцев.

Зазначимо, в Україні існує два курси долара: офіційний, встановлений НБУ і ринковий, який використовують банки та обмінники.

У банках 7 лютого вартість долара становить приблизно 40–41 грн/$. Рівень інфляції 2022-го становив 26,6%. Поступово зростання зарплат має компенсувати інфляцію у воєнний період.

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При цьому значне зниження курсу долара можливе лише внаслідок різкого зростання пропозиції валюти. Причин цього на даний момент немає.

Навіть після війни експортні виручки України ще протягом тривалого періоду буде меншим за рівень до 24 лютого: зруйновано підприємства, які працювали на експорт («у тому числі Азовсталь»), закрилася велика кількість компаній тощо.

До слова, у проєкті держбюджету закладено курс 45,8 грн за долар на кінець 2023 року: Кабмін покращив прогноз курсу долара на 2023 рік.