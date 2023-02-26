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Експерт розповів, як зміниться курс долара найближчим часом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Експерт розповів, як зміниться курс долара найближчим часом
Підстав для стрибків курсу валют в Україні на сьогодні немає
фото з відкритих джерел

Зміцнення гривні у доларах в лютому можливе завдяки кільком факторам

На кінець лютого і початок березня в Україні зберігається «курсова рівновага». Готівковий курс долара продовжить утримуватися на рівні в 39,5-40,5 грн. Про це заявив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, пише «Обозреватель».

Марченко розповів, що стабільність на валютному ринку триватиме, а вартість долара кардинально не зміниться.

«Із початку року валютний ринок у здоровому сенсі жвавий, про це свідчать помірні курсові коливання в обмінних пунктах. Водночас, за всіма ознаками, протягом наступного тижня збережеться «курсова рівновага». Зараз немає вагомих підстав ані для різкого зміцнення гривні, ані для її падіння», – сказав Марченко.

За словами банкіра, зміцнення гривні у доларах в лютому можливе завдяки кільком факторам. Серед них – помірні темпи інфляції та збалансований бюджет.

Зокрема, збалансувати бюджет вдалося завдяки міжнародній фінансовій підтримці. Україна отримала 3 млрд євро від ЄС і 1 млрд доларів грантової допомоги від США.

«Однак у такої тенденції також є економічно обумовлені межі: верхня планка курсу втримається на рівні 40,5 грн/долар, а нижня – на рівні 39,5 грн/долар. Це сьогодні коридор «міцної» гривні», – пояснив експерт.

Марченко переконаний, що підстав для стрибків курсу валют в Україні на сьогодні немає.

«Із 27 лютого по 5 березня, попри можливі незначні курсові коливання на готівковому ринку в межах 0,5 грн/долар, курс залишатиметься на рівні 39,5-40,5 грн», – прогнозує банкір.

Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нещодавно голова Національного банку України назвав серйозну загрозу для курсу гривні у 2023 році.

До слова, перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, чому долар тепер по 40.

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Теги: бюджет ринок Україна курс валют

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