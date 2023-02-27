Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні

У наступному місяці відбудеться масштабна індексація пенсій

У березні українцям варто чекати на індексацію пенсій, незначне зниження курсу долара, перерахунок зарплат військовим і завершення терміну дії податкової амністії (добровільного декларування), у межах якої можна було сплатити невеликий податок та легалізувати своє майно. Які зміни незабаром відбудуться – писав Obozrevatel.

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Наймасштабніша індексація пенсій

Головне нововведення – очікувана індексація пенсій. Його ж називають щорічним осучасненням. Попри сумнівні заяви з боку влади щодо нестачі грошей у бюджеті для такого кроку, днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував: індексації бути, а її розмір становитиме 20%. Для більшості українців на заслуженому відпочинку це означає збільшення пенсії приблизно на 400-800 грн.

Очікується, що пенсії підвищаться майже у всіх. У середньому українці отримують на заслуженому відпочинку 4539 грн. Із такою виплатою можна розраховувати на індексацію в розмірі 907,8 грн. У деяких випадках прибавка до пенсії може становити приблизно тисячу гривень. Усе залежить від індивідуальних показників: стажу та зарплати, яку отримував пенсіонер.

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Для когось збільшення може бути менше 20% від фактичного розміру виплати. При підвищенні не збільшуватимуть розмір надбавок, тому загальна виплата може змінитися не так суттєво.

Курс долара

У березні курс може трохи знизитися, хоча ризики для гривні все ще залишаються. Протягом лютого вартість долара коливалася навколо позначки 40 грн/$, при цьому спостерігається тенденція до невеликого зниження вартості валюти на готівковому ринку (офіційний курс залишається незмінним). Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій припустив, що долар може подешевшати приблизно на 10-20 копійок. Значного зниження, за його словами, очікувати не варто.

Комуналка

Найближчим часом чекати на підвищення тарифів на комуналку не варто. Виняток – вартість води. Вона вже підвищилася в багатьох містах (зростання тарифів становить до 100%). Однак, щоб переглянути ціни у великих містах, потрібне рішення Комісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Зазначається, що комісія досі не ухвалила остаточного рішення. Проєкт ухвали про перегляд тарифів мали прийняти ще наприкінці минулого року, ба більше, за документ навіть проголосували. Але потім його відкликали, нібито через те, що члени НКРЕКУ добре не розібралися з пропозиціями.

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Зарплати військових

Ще в лютому в Україні ухвалили рішення скасувати надбавки до зарплат тим військовим, які не виконують військових завдань. Йдеться про надбавку в розмірі 30 тис. грн. Її залишать лише тим, хто бере участь у воєнних діях. А ось надбавку в 100 тис. грн залишать: як і раніше, її отримуватимуть ті, хто перебуває на передовій.

Також уряд встановив мінімальний рівень виплат для ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників на рівні не менше 20,1 тис. грн. Для осіб рядового та начальницького складу ДСНС та Нацполіції – не менше 17 тис.

Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нещодавно голова Національного банку України назвав серйозну загрозу для курсу гривні у 2023 році.

До слова, перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, чому долар тепер по 40.