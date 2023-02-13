Що буде з курсом долара в Україні: експерт дав прогноз на тиждень

Незначне зміцнення гривні, яке спостерігалося на початку лютого, не стане трендом

Цього тижня (13-19 лютого) на готівковому ринку збережеться стабільна ситуація. Курс долара в Україні становитиме 39,5-41 грн/$. Такий прогноз у коментарі Obozrevatel озвучив Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства «Комінбанк» (Cominbank).

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Він зазначив, що незначне зміцнення гривні (0,5%), яке спостерігалося на початку лютого, не стане головною тенденцією. За його словами, це скоріше ситуативна відповідь ринку на незначний рівень інфляції за підсумками січня.

«Нагадаю: щороку саме в січні економічні процеси дещо «стишуються», що одразу позначається на споживчих цінах і валютних курсах. Крім того, Національний банк України переглянув інфляційний прогноз на 2023 рік: очікується, що за підсумками року інфляція буде в 1,4 раза меншою, ніж у 2022 році (19% проти 27%). Водночас можемо констатувати, що саме в першу декаду лютого був сформований «валютний коридор» на найближчі 1,5-2 місяці: курс американського долара буде варіюватися від 39,5 грн/$ до 41 грн/$», – пояснив Марченко.

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Він прогнозує, що цього тижня можливі незначні ситуативні коливання готівкового курсу в межах 0,5-0,7 грн. При цьому вони будуть в межах зазначеного «коридору».

«Тож є підстави вважати, що цього тижня курс готівкового долара не стане приводом для хвилювань: нижня позначка не опуститься нижче 39,5 грн, а максимальна – не перетне 41 грн», – резюмував Марченко.

Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нещодавно голова Національного банку України назвав серйозну загрозу для курсу гривні у 2023 році.

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До слова, перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, чому долар тепер по 40.