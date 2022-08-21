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Коли військові отримають зарплату за липень: нардеп назвав дату

Надія Карбунар
glavcom.ua
Коли військові отримають зарплату за липень: нардеп назвав дату
Гроші військовим почнуть виплачувати вже з наступного тижня
фото з відкритих джерел

Міноборони вже отримало асигнування від казначейства

Українські військові і досі не отримали заробітну плату та премії за липень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив молодший сержант ЗСУ Ілля Кротенко.

«Сподіваюся, що народні депутати, які скасували військовим цивільну зарплату, і бізнес, який це пролобіював, тепер зроблять щось, щоб до Дня Незалежності нам виплатили хоча б основну зарплату за липень. Не кажу вже про премії», – ідеться у дописі.

Водночас у коментарях до публікації народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін пояснив, чому склалася така ситуація та коли захисникам виплатять гроші.

Коли військові отримають зарплату за липень: нардеп назвав дату фото 1

«Складність ситуації всі знають. Кожного місяця бюджет переглядається на користь ЗСУ. Це щомісячно дуже великі суми. 15.08 ми виділили додатково більше 200 млрд, з яких більше 100 млрд – на заробітні плати та винагороди. 19.05 Міноборони отримало асигнування від казначейства. З понеділка почнуться проплати. 22-24.08 зарплати та премії мають бути виплачені», – запевнив нардеп.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів про грошове забезпечення військовослужбовців, додаткову винагороду на період воєнного стану та чому іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

 

 

Теги: Віталій Безгін депутат зарплата ЗСУ

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