Коли військові отримають зарплату за липень: нардеп назвав дату

Міноборони вже отримало асигнування від казначейства

Українські військові і досі не отримали заробітну плату та премії за липень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив молодший сержант ЗСУ Ілля Кротенко.

«Сподіваюся, що народні депутати, які скасували військовим цивільну зарплату, і бізнес, який це пролобіював, тепер зроблять щось, щоб до Дня Незалежності нам виплатили хоча б основну зарплату за липень. Не кажу вже про премії», – ідеться у дописі.

Водночас у коментарях до публікації народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін пояснив, чому склалася така ситуація та коли захисникам виплатять гроші.

«Складність ситуації всі знають. Кожного місяця бюджет переглядається на користь ЗСУ. Це щомісячно дуже великі суми. 15.08 ми виділили додатково більше 200 млрд, з яких більше 100 млрд – на заробітні плати та винагороди. 19.05 Міноборони отримало асигнування від казначейства. З понеділка почнуться проплати. 22-24.08 зарплати та премії мають бути виплачені», – запевнив нардеп.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів про грошове забезпечення військовослужбовців, додаткову винагороду на період воєнного стану та чому іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.