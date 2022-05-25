Скільки отримують бійці ЗСУ та як формується зарплата – пояснення міністра оборони

Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає

Кожен український захисник отримає винагороду

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про грошове забезпечення військовослужбовців, додаткову винагороду на період воєнного стану та чому іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

За його словами, для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.

Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

«Платежі розведено на дві частини, тому що розмір щомісячного грошового забезпечення відомий. Він майже однаковий кожного місяця.

А розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися», – розповів Резніков.

Він додав, варто розуміти, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою. У той час як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання.

Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися. Все залежить від бойових наказів.

Міністр також пообіцяв, що наступне подібне звернення буде щодо грошового забезпечення і виплат пораненим. А також щодо виплат родинам наших загиблих воїнів.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» з’явилося нове опитування, в якому можна проголосувати за варіанти щодо володіння вогнепальною зброєю в Україні.

«Напередодні повномасштабного вторгнення, 23 лютого цього року, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї. Однак думки українців із цього приводу суттєво різняться. Зокрема, є як прихильники, так і противники обігу короткоствольної вогнепальної зброї серед цивільних», – наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.