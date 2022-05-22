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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, у яких сферах, попри війну, зростає зарплата

    В умовах кризи бізнес оптимізує витрати, часто це відбувається за рахунок зниження зарплат - Стало відомо, у яких сферах, попри війну, зростає зарплата
    В умовах кризи бізнес оптимізує витрати, часто це відбувається за рахунок зниження зарплат
    фото з відкритих джерел

    Позитивна динаміка середньої зарплати спостерігається у сфері бухгалтерії, управлінського обліку, фінансів підприємства

    Війна змінила ринок праці в Україні. В умовах кризи бізнес оптимізує витрати, часто це відбувається за рахунок зниження зарплат. Попри це, є сфери, в яких платня або утрималася та тому ж рівні, що і в попередньому місяці, або трохи підвищилася, повідомляють аналітики кадрового порталу grc.ua.

    У сфері автомобільного бізнесу, попри те, що падіння зарплат з початку війни відбулося більше ніж на 50%, у травні середня зарплата у вакансіях дещо підвищилася з 11 000 грн (у квітні) до 14 500 грн (у травні).

    У сфері виробництва та сільського господарства середня зарплата зросла з 13 300 грн (у квітні) до 16 600 грн (у травні). Медики та фармацевти входять до найбільш затребуваних спеціалістів, проте рівень зарплат для них не надто високий. Щоправда, у травні середня заробітна плата у вакансіях для них підвищилася з 14 900 грн (у квітні) до 18 200 грн (у травні).

    Позитивна динаміка середньої зарплати спостерігається у сфері бухгалтерії, управлінського обліку, фінансів підприємства, цим фахівцям у травні пропонують 19 800 грн, на відміну від квітня, коли пропонували в середньому 17 500 грн.

    Підвищилися середні зарплати у вакансіях для HR (з 15 000 грн у квітні до 29 700 грн у травні), у сфері маркетинг, реклама та PR (з 26 600 грн у квітні до 30 800 грн у травні). Відчутно збільшилися пропоновані зарплати для директорів та керівників (з 63 200 грн у квітні до 86 100 грн у травні).

    У сфері інформаційних технологій середня зарплата у вакансіях у травні трохи нижча, порівнюючи з квітнем. Проте, зважаючи на високий рівень зарплати у цій галузі, це зниження майже не відчутне. У квітні ІТ-спеціалістам пропонували в середньому 108 100 грн, а в травні середня заробітна зарплата у вакансіях становить 103 500 грн.

    Нагадаємо, у застосунку та на порталі «Дія» відкрили оформлення статусу безробітного та отримання щомісячної допомоги.

    Раніше повідомлялося, що Рада спростила умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю.

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    Теги: росія окупанти зарплата війна бізнес ринок Україна реклама окупація час #stoprussia
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    Стало відомо, у яких сферах, попри війну, зростає зарплата