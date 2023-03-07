Кому доведеться заповнити декларації та доплатити податки: роз'яснення податкової

Самостійно сплатити податки потрібно буде за прибуток від оренди, оплату незалежної професійної діяльності та іноземні доходи

Цьогоріч в Україні розпочалася кампанія з декларації доходів фізичних осіб. Ті громадяни, які мають не лише офіційну зарплату, а й додатковий дохід, зобов'язані заповнити декларацію за місцем своєї реєстрації та доплатити податки з отриманого прибутку. Про це повідомила Державна податкова служба України.

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Так, законом передбачено випадки, коли українці мають самі сплачувати податки. Із заробітної плати податок сплачує роботодавець, а ось за інші доходи доведеться звітувати самостійно.

«Подавати декларацію та сплачувати відповідні податки та збори – конституційний обов'язок громадян», – зазначила податкова. Контролювати такі доходи складно, тож ця відповідальність лежить на українцях. Платити треба 18% за доходи від оренди, оплату незалежної професійної діяльності та іноземні доходи. Водночас сплачувати податок від матеріальної допомоги, виплаченої міжнародними організаціями чи державою, не потрібно.

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Сплата податків – це громадянський обов’язок кожного українця, а під час війни – ще й питання національної безпеки. Звідти йдуть гроші на армію, освіту, охорону здоров'я тощо, натомість високий рівень тіньової економіки не дозволяє державі повноцінно розвиватися.

Словом, головна стаття видатків у бюджеті України – оборона та безпека. Закон забороняє фінансувати армію за рахунок кредитів та міжнародних грантів, тож українські військові одержують зарплату з податків усіх українців, що працюють.

Зазначається, що подати декларацію можна за місцем реєстрації або в електронному кабінеті на сайті податкової. Для цього потрібно зайти в розділ «для громадян» та «податкова декларація про майновий стан та доходи». Податкові декларації слід заповнити до 1 травня 2023 року.

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року запроваджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Державна податкова служба України пояснила, які зміни з’явилися в документі.