Запроваджено нову форму декларації на нерухомість: податкова назвала зміни

Нова форма декларації з податку на нерухоме майно застосовуєтьсяз 1 січня 2023 року

У 2023 році запроваджується нова форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Державна податкова служба України пояснила, які зміни з’явилися в документі.

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Основні зміни, що містяться у новій формі декларації:

Передбачена можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ (у додатках 1 та 2). Декларацію доповнено інформацією щодо:

адреси місць розташування об’єктів оподаткування (колонка 4 розділу І у додатках 1 і 2);

строку користування податковою пільгою у звітному періоді (колонки 20 — 21 розділу І додатка 1, колонки 19 — 20 розділу І додатка 2);

деталізації нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання згідно з п. 50.4 ст. 50 Податкового кодексу України (рядки 5.1, 5.2 розділу ІІ у додатках 1 і 2).

Нова форма декларації застосовуєтьсяз 1 січня 2023 року.