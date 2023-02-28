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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Ситуація в Молдові: від росіян можна очікувати чого завгодно

glavcom.ua
Міжнародні компанії вважають за краще перестрахуватись, клди є ризик з боку росіян
фото з відкритих джерел

Росія не готова воювати з усією Європою

«З причин небезпеки WizzAir з 14 березня припиняє всі авіарейси з Кишинева». Вильоти з румунських Яс лишили.

Навіть в російських ЗМІ вже з'явились заголовки «Ми чогось не знаємо?» щодо цієї ситуації. Ну, росіяни дійсно в курсі звичок своєї влади, тож закономірно підозрюють якесь заплановане паскудство.

Ситуація в Молдові: від росіян можна очікувати чого завгодно фото 1

Одне з припущень: диверсія в Колбасній. Кремлівські пропагандисти останнім часом зосередились на обговоренні способів і наслідків підриву величезного складу боєприпасів в Колбасній. А це менш як 90 км від Кишинева. До Яс все ж 140 км – коли що, небезпека там явно буде меншою.

Крім того, Колбасна буквально на кордоні з Україною – десь 2 км. І зараз вздовж цього кордону зосередилась помітна кількість українських військових підрозділів. Спецоперація РФ під прикриттям підриву Колбасної цілком може спричинити значні втрати серед наших військових на тому кордоні.

Підсумок: від росіян дійсно можна очікувати чого завгодно. В тому числі – підриву складу разом з їхнім контингентом (коли це вони економили життя свого гарматного м'яса?). З іншого боку, це втягне Росію у повноцінну війну з Європою. До якої Росія однозначно не готова – але ж Путін в цих питаннях проявляє рідкісну відірваність від реалій.

З третього боку, буквально щойно оприлюднено результати масштабного соцопитування в Молдові – і вони вказують на тотальну підтримку (понад 70% громадянами Молдови дружніх взаємин з Росією, плюс понад 50% допускають свою еміграцію, причому саме до Росії. А якраз подібна картинка, старанно створювана Медведчуком на недовкрадені гроші Кремля, і створила в Кремля ілюзію «Київ за 3 дні» та зумовила невигідний з усіх точок зору напад.

Читайте також: WizzAir з 14 березня призупиняє авіасполучення з Кишиневом
Джерело
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Теги: росія соцопитування путін гроші Wizz Air напад небезпека втрати росіяни

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Олексій Голобуцький

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