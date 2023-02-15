Що відбувається із блокуванням податкових накладних: повне роз'яснення

З проблемою блокування податкових накладних в цьому році стикалися 42% підприємств

Ситуація з блокуванням податкових накладних покращилася. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив доктор економічних наук, професор КНУ імені Шевченка, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач і навів дані відповідних досліджень.

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«Це все ще велика проблема (з нею стикалися 42% підприємств в цьому році), проте настрої бізнесу суттєво покращилися, бо нові блокування скоротилися, збільшується відсоток розблокованих», – розповів він.

Експерт також зазначив, що спільно із Мінфіном і іншими ЦОВВ буде продовжувати шукати рішення і моніторити ситуацію.

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Штрафні новації

Разом із тим, нещодавно податкова служба опублікувала оновлення законодавства про зміни терміну надання податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН.

Також Державна податкова служба нагадала про штрафи, які чекають на підприємців, які порушують строки надання електронних документів.

Закон № 2876 запровадив пункти 89 та 90, в яких зазначено, що податкова служба збільшує строки реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Це нововведення запроваджено на час дії воєнного стану в Україні, як і те, що розмір штрафних санкцій зменшився відповідно до Закону № 2876. Так, якщо податкова накладна та/або розрахунки коригування були складені після 16 січня 2023 року, підпадають під дію чинних змін, незважаючи на те, що зміни до ПКУ запроваджені тимчасово: на термін дії воєнного часу в Україні та протягом шести місяці після того, як буде оголошено про його скасування або завершення.

Як пояснює видання Головбух, документи мають бути зареєстровані в ЄРПН упродовж 20 календарних днів, які настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони були сформовані. Нововведення згідно з Законом №2876 зазначають наступні штрафні санкції за порушення граничних періодів реєстрації документів в ЄРПН.

Зазначено, що електронні документи тепер приймають на 2 години більше, а часи роботи становлять з 8:00 до 20:00 за київським часом. При цьому, коли настає останній календарний день реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування в ЄРПН для можливості уникнути нарахування штрафу, операційний день триває.

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Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) України протягом 2022 року зупинила реєстрацію 1 736 824 податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, найбільша кількість «заблокованих» накладних становила: 303 913 – у листопаді, 265 635 – у липні.