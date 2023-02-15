Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Що відбувається із блокуванням податкових накладних: повне роз'яснення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Що відбувається із блокуванням податкових накладних: повне роз'яснення
Ситуація із блокуванням накладних покращується, але було введено низку новацій
фото: https://agropolit.com

З проблемою блокування податкових накладних в цьому році стикалися 42% підприємств 

Ситуація з блокуванням податкових накладних покращилася. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив доктор економічних наук, професор КНУ імені Шевченка, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач і навів дані відповідних досліджень.

«Це все ще велика проблема (з нею стикалися 42% підприємств в цьому році), проте настрої бізнесу суттєво покращилися, бо нові блокування скоротилися, збільшується відсоток розблокованих», – розповів він.

податкові накладні.jpg (63 KB)

Експерт також  зазначив, що спільно із  Мінфіном і іншими ЦОВВ буде продовжувати шукати рішення і моніторити ситуацію. 

Штрафні новації

Разом із тим, нещодавно податкова служба опублікувала оновлення законодавства про зміни терміну надання податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН.

Також Державна податкова служба нагадала про штрафи, які чекають на підприємців, які порушують строки надання електронних документів. 

Закон № 2876 запровадив пункти 89 та 90, в яких зазначено, що податкова служба збільшує строки реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Це нововведення запроваджено на час дії воєнного стану в Україні, як і те, що розмір штрафних санкцій зменшився відповідно до Закону № 2876. Так, якщо податкова накладна та/або розрахунки коригування були складені після 16 січня 2023 року, підпадають під дію чинних змін, незважаючи на те, що зміни до ПКУ запроваджені тимчасово: на термін дії воєнного часу в Україні та протягом шести місяці після того, як буде оголошено про його скасування або завершення.

Як пояснює видання Головбух, документи мають бути зареєстровані в ЄРПН упродовж 20 календарних днів, які настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони були сформовані. Нововведення згідно з Законом №2876 зазначають наступні штрафні санкції за порушення граничних періодів реєстрації документів в ЄРПН. штрафи.jpg (38 KB)

Зазначено, що електронні документи тепер приймають на 2 години більше, а часи роботи становлять з 8:00 до 20:00 за київським часом. При цьому, коли настає останній календарний день реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування в ЄРПН для можливості уникнути нарахування штрафу, операційний день триває.

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) України протягом 2022 року зупинила реєстрацію 1 736 824 податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, найбільша кількість «заблокованих» накладних становила: 303 913 – у листопаді, 265 635 – у липні. 

Читайте також: 

Теги: податки санкції закон документи Facebook Державна податкова служба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Що відбувається із блокуванням податкових накладних: повне роз'яснення
Що відбувається із блокуванням податкових накладних: повне роз'яснення
Законність націоналізації «Приватбанку». Верховний Суд виніс остаточне рішення
Законність націоналізації «Приватбанку». Верховний Суд виніс остаточне рішення
Оператор газотранспортної системи може збанкрутувати. Колишній директор б’є на сполох
Оператор газотранспортної системи може збанкрутувати. Колишній директор б’є на сполох
Тинний: Україна не отримає інвестицій у відновлювальну енергетику, поки чиновники доводять галузь до банкрутства
Тинний: Україна не отримає інвестицій у відновлювальну енергетику, поки чиновники доводять галузь до банкрутства
Зелена енергетика збанкрутує без рятівних рішень НКРЕКП – інвестори
Зелена енергетика збанкрутує без рятівних рішень НКРЕКП – інвестори
«Нафтогаз» орендував для керівництва елітне авто за 4,2 млн грн на рік
«Нафтогаз» орендував для керівництва елітне авто за 4,2 млн грн на рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
21K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
15K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
12K
Захисники знищили російський «Солнцепьок»: феєричне відео
12K
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Сьогодні, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту