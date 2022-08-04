Прожитковий мінімум: влада назвала суму, на яку реально вижити

Фактичний прожитковий мінімум значно менший за реальний

Реальний прожитковий мінімум в Україні у 2,6 раза більший за фактичний і становить близько 6500 гривень. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За її словами, у питанні прожиткового мінімуму слід розглядати не окремо людину, а домогосподарство.

«Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тис., щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується. Треба розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, треба розглядати саме домогосподарства. Але однозначно, що той, який затверджено, – менший за реальний», – сказала міністерка.

Жолнович розповіла, що наразі уряд працює над наповненням бюджету, щоб здійснити планове підвищення прожиткового мінімуму у грудні, оскільки його вже забюджетовано.

Що стосується традиційного інфляційного підвищення прожиткового мінімуму наступного року, Мінсоцполітики розрахує його величину з огляду на поточну інфляцію та подаватиме Міністерству фінансів.

«Але ми лише частина бюджету, ми не заробляємо цих грошей, тому я не знаю, які будуть планові надходження і що буде виведено з урахуванням спроможностей», – поділилась Жолнович.

Про суттєве наближення фактичного мінімуму до реального чиновниця прокоментувала, що поки влада не планує кардинально переглядати ті стандарти, які закладено в нинішньому бюджеті.

«Так, ми повинні виконувати гарантії на рівні хоча б мінімальних стандартів для виживання. Але з іншого боку, є норма, яка передбачає, що держава може забезпечити певний рівень допомоги з урахуванням свого загального матеріального стану.

Тобто якщо ти не маєш, то більше не даси, закони математики ніхто не скасовував. Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, оминути та не враховувати. Всі видатки, які є, максимально спрямовуються насамперед на військові потреби», – пояснила очільниця Мінсоцполітики.

Також, за її словами, в майбутньому необхідно провести реформу системи прожиткового мінімуму, відв'язавши її від низки нехарактерних виплат. У Верховній Раді вже зареєстровані відповідні законопроєкти.