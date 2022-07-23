Нардепи підняли собі виплати коштом міжнародної допомоги

Депутати отримають надбавку в розмірі, встановленому для членів Кабміну

Народні депутати України на засіданні 19 липня підняли собі виплати та надбавки коштом міжнародної допомоги, яку отримає Україна від іноземних партнерів. Про це свідчить карта законопроєкту, розміщена на офіційному сайті Верховної Ради, пише «Фокус».

Йдеться про проєкт постанови №7561 про внесення змін до постанови Верховної Ради «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України».

У понеділок, 18 липня, Рада одержала цей документ від групи народних обранців. Серед них голова парламенту Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, віцеспікер Олена Кондратюк, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а також депутати різних фракцій.

Вони запропонували дозволити фінансувати надбавки для нардепів із коштів держбюджету, які надійдуть до скарбниці України як допомога міжнародних партнерів.

У вівторок, 19 липня, народні депутати в залі парламенту 308 голосами «за» підтримали цей документ. А у середу, 20 числа, документ підписав голова парламенту.

Постанова дозволяє народним депутатам отримати надбавку в розмірі, встановленому для членів Кабміну. Право на підвищення зарплати отримали навіть ті депутати, які не перебувають у жодному парламентському комітеті. Вони отримуватимуть 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нагадаємо, 18 липня Рада запровадила новий вид трудового договору.



