Уряд обмежив виплати для безробітних

Кабінет міністрів фактично усуває можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи

Кабінет міністрів вирішив на час воєнного стану обмежити виплати з безробіття одним запропонованим місяцем роботи. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду сьогодні, 21 червня.

За словами прем'єр-міністра, офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не погодяться на запропоновану роботу, будуть залучатися до суспільно корисних робіт – розбору завалів, будівництва захисних споруд, благоустрою, ремонтних або сільськогосподарських робіт.

«Ця праця буде оплачуватися. Держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для фронту», – наголосив Шмигаль.

Як відомо, станом на сьогодні, розмір мінімальної зарплати становить 6500 грн.

Також уряд затвердив орієнтовний перелік суспільно корисних робіт, що може виконуватись в умовах воєнного стану.

Голова Кабміну наголосив, що статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває закордоном більше 30 днів під час воєнного стану.

За чинним законодавством максимальна тривалість виплати допомоги з безробіття становить 360 календарних днів (особам передпенсійного віку – 720 днів).

Суспільно корисні роботи – тимчасова трудова діяльність працездатних осіб в умовах воєнного стану, яка провадиться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення.

Як відомо, 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що зараз, у найактивнішу фазу війни, Україну захищають 700 тисяч українських військових.

Читайте також: