Які виплати можуть отримувати українці в серпні: всі деталі 

Громадяни України, що постраждали від російської агресії, можуть отримувати різні види допомоги

Громадяни, які постраждали через війну росії проти України, можуть отримувати грошову та інші види допомоги. Для отримання допомоги необхідно подати заявку на платформі єДопомога.

Обов’язкова умова отримання деяких видів допомоги

Обов’язковою умовою отримання переселенцями допомоги від міжнародних організації є наявний статус внутрішньо переміщеної особи.

Також отримувачі виплати мають бути особами з-поміж тих, хто:

перебуває на тимчасово окупованих територіях;

перебуває на деокупованих територіях;

перебуває на територіях, на яких відбуваються активні бойові дії.

Перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати, затверджує Мінреінтеграції. Цей перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується. Наразі чинним є оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Станом на 27 липня 2022 року у переліку, затвердженому відповідним наказом Мінреінтеграції, 321 громада у дев'яти областях.

Хто надає допомогу

Українським громадянам, що постраждали від російської агресії, грошову та іншу допомогу надають такі організації та відомства:

1. Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)

Допомогу можуть отримати сім'ї з дітьми:

багатодітні родини, які мають трьох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

які мають двох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одну дитину з інвалідністю

Територія: вся територія України без «прив’язки» до статусу ВПО.

Розмір допомоги: 2220 грн на кожного члена сім‘ї до (не більше п'яти осіб) максимально 33 тис. 300 грн.

Термін надання допомоги: три місяці одним платежем.

Кількість людей: на першому етапі – 80 тис. сімей.

Обсяг коштів: $90 млн.

Канал виплати: повноважені банки, які визначені ЮНІСЕФ.

Гаряча лінія: 0800600017 (понеділок-п’ятниця з 8:00 до 22:00).

2. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Категорія: внутрішньо переміщені особи.

Пріоритет: ВПО з числа осіб, які одержують пенсію до 3 тис. грн.

Територія: вся територія, але першочергово для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Розмір допомоги: 2220 грн на кожного члена сім'ї.

Термін надання допомоги: щомісяця, протягом трьох місяців.

Кількість людей: 200 тис. осіб (з можливістю збільшення).

Обсяг коштів: 1,4 млрд грн.

Канал виплати: уповноважені банки, які визначені УВКБ ООН.

Гаряча лінія: 0800307711 (понеділок-п’ятниця з 8:00 до 18:00).

3. Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН)

Категорія: внутрішньо переміщені особи за черговістю дати включення до бази даних.

Територія: вся територія, пріоритет – для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Розмір допомоги: 2220 грн на кожного члена домогосподарства, але не більш як для трьох осіб.

Термін надання допомоги: щомісяця, протягом трьох місяців.

Кількість людей: 500 тис. осіб.

Обсяг коштів: понад 3 млрд грн.

Канал виплати: Western Union.

Гаряча лінія: 0800600122 (понеділок-п’ятниця з 8:00 до 18:00).

4. Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ)

Категорія: пріоритетною категорією визначено малозабезпечені сім'ї, у тому числі з-поміж ВПО.

Для подальшого узгодження:

одинокі матері, які отримують допомогу на дітей;

отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;

отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;

багатодітні сім'ї, які отримують допомогу дітям;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною.

Територія: вся територія України, пріоритет – для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Розмір допомоги: 2500 грн на кожного отримувача.

Термін надання допомоги: місяць (із можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги).

Кількість людей: 960 тис. осіб.

Обсяг коштів: 2,4 млрд грн.

Канал виплати: Приватбанк.

Гаряча лінія: 0800332656 (понеділок-п’ятниця з 8:00 до 18:00).

Конфіденційний зворотний зв’язок: [email protected]

Загальний зворотний зв’язок: [email protected]

5. Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Категорія: рріоритетною категорією визначено осіб з інвалідністю, у тому числі із числа ВПО.

Для подальшого узгодження визначено такі категорії:

одинокі матері/батьки, які отримують допомогу на дітей;

отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю;

сім'ї з двома і більше дітьми;

пенсіонери віком понад 65 років.

Територія: вся територія України, а також ВПО з визначених регіонів.

Розмір допомоги: 2220 грн на кожного члена сім'ї.

Термін надання допомоги: щомісяця, протягом трьох місяців.

Кількість людей: 100 тис. осіб (з можливістю збільшення).

Обсяг коштів: 0,7 млрд грн.

Канал виплати: Western Union або уповноважені банки, які визначені Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

Гаряча лінія: +380952403511; +380674066327.

Електронна адреса: [email protected]

6. Red Rose CDS Limited

Категорія: на пілотній стадії стосовно 40 тис. осіб, а саме:

внутрішньо переміщені особи;

пенсіонери

та/або особи з інвалідністю.

Територія: регіони, визначені Мінсоцполітики.

Розмір допомоги: 2220 грн на кожного члена сім'ї.

Термін надання допомоги: щомісяця протягом трьох місяців з потенційним продовженням.

Кількість людей: 40 тис. сімей (заявок).

Канал виплати: Money Gram, уповноважені банки (визначає Red Rose).

7. Благодійна організація Людина в біді

Норвезька рада у справах біженців (NRC) наразі напрацьовує моморандум про надання цього виду допомоги.

Категорія: на пілотній стадії – особи з інвалідністю.

Територія: південні й східні регіони.

Нагадаємо, гроші від ООН отримають не всі пенсіонери: хто в пріоритеті.