Робота без вищої освіти: хто може заробляти понад 30 тис. грн

Розмір зарплати залежить від населених пунктів і досвіду роботи

В Україні при середній заробітній платі близько 14 тис. грн фахівці робітничих спеціальностей без вищої освіти можуть отримувати від 30 тис. грн. Найвищі зарплати пропонують водіям-далекобійникам, малярам та конструкторам меблів, тонувальникам авто та механікам. Про це свідчать дані кадрового порталу.

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Але розмір зарплати залежить від населених пунктів - у невеликих заробітна плата може бути значно меншою.

Водій вантажівки

Водій вантажної машини чи бензовоза може заробляти близько 50 тис. грн. Умова для працевлаштування: досвід від 1 року, офіційне працевлаштування. Таку вакансію пропонують як мережі АЗС, так і представники ритейлу. За кожен кілометр у середньому платять 4 грн. За місяць можна проїхати близько 13 тис. км.

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Тонувальник авто

Тонувальник авто може заробляти від 45 тис. грн. Роботодавці при цьому відмовляються наймати людей без досвіду. В обов'язки входить тонування автоскла, укріплення та захист автоскла, розтонування та зняття плівок. Найчастіше на роботу беруть тих спеціалістів, які мають від одного року досвіду.

Маляр МФД-фасадів

Маляр МФД-фасадів може заробляти близько 40 тис. грн на місяць. Для працевлаштування необхідно мати досвід роботи маляром по дереву. Крім того, треба вміти працювати з пульверизатором. В обов'язки входить нанесення фарби на фасади. Одна з важливих переваг – офіційне працевлаштування та «біла» заробітна плата.

Механік

Механік може заробляти близько 30 тис. грн. До того ж бажаний досвід роботи від двох років. Такий спеціаліст має проводити діагностику поломок та самі роботи. Розмір заробітної плати залежить від обсягів робіт. Чим популярніша станція технічного обслуговування, тим більшою буде зарплата.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала 14 859 грн – на 6% більше, ніж роком раніше.