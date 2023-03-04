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Депутатка Безугла публічно поскаржилась на свою зарплатню

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Депутатка Безугла публічно поскаржилась на свою зарплатню
Народна депутатка не задоволена своєю зарплатнею у ВР

За словами «Слуги Народу»  Мар’яни Безуглої, нардепи з лютого минулого року не підвищували собі рівень заробітної платні

Народна депутатка від «Слуги Народу» Мар’яна Безугла розповіла, які насправді отримують зарплати народні обранці, та поскаржилась на свої заробітки і працю на фронті без вихідних. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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«Особисто в мене з/п близько 40 тис гривень на місяць. З 24 лютого 2022 без відпусток, без вихідних, більше 5 місяців чистими в військах на сході і півдні».

Вона також розповіла з чого складаються премії для народних обранців, і порівняла зарплати із заробітками у військовослужбовців.

«Структура нашої заробітної плати (з/п), як у військових, є базовий оклад, а все інше типу «премії», насправді фактично чатина постійної з/п. Особисто проти такого оформлення і подам звернення з цього приводу. Як й у військових має бути основна з/п (основну якраз підвищили), так і в нас, бо можна потім от так подати, маніпулювати і т.д», – зазначила депутатка від «Слуги Народу».

За її словами, нардепи не підвищували собі зарплати, і декілька місяців з 24 лютого 2022 половина коштів фактично була «заморожена», а також вона дорікнула суспільству, яке хоче некормуповану владу. 

«Ніколи не мовчу про реальні «комунярські» підходи: давайте нардепи будуть отримувати мінімум, «жеруть» багато, розберуться. Як тоді ви хочете некорупційних нардепів мати?», – риторично запитала Безугла.

Вона також вступила у дискусію під своїм дописом у соцмережі, і на пропозицію одного з дописувачів, чи «Слабо їй жити на 2300 в місяць»  вона коротко відповіла, що їй «Слабо». 

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Нагадаємо, народну депутатку від «Слуги Народу» Мар’яну Безуглу пропонують виключити із комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідний проєкт постанови №9068 28 лютого зареєстрував у парламенті член фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.

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Теги: зарплата Facebook Мар’яна Безугла Федір Веніславський 24 лютого

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