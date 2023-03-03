Як змінилися зарплати українців за рік та хто отримує найбільше: офіційні дані

Найбільшого рівня середньомісячна зарплата досягла за підсумками IV кварталу – 16 477 грн

За підсумками 2022 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала 14 859 грн – на 6% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать оприлюднені квартальні дані Державною службою статистики.

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Так, протягом 2022 року середньомісячна заробітна плата зросла проти показника 2021 року на 6,1% – з 14 016 грн до 14 859 грн.

Найбільшого рівня середньомісячна зарплата досягла за підсумками IV кварталу – 16 477 грн.

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Хто отримує найбільше

У IV кварталі 2022 року (жовтень-грудень) найвищі зарплати було зафіксовано у галузі інформації та телекомунікації – у середньому 33 510 на місяць. Далі йдуть:

фінансова та страхова діяльність – 30 231 грн;

авіаційний транспорт – 28 736 грн;

промисловість – 23 467 грн;

сільське господарство – 23 105 грн.

Найнижчі зарплати

Найнижчі зарплати у працівників сфери поштова та кур'єрська діяльність – у середньому 9 568 грн. За нею слідують:

тимчасове розміщення та організація харчування – 9 714 грн;

будівництво – 10 269 грн;

операції з нерухомістю – 12 431 грн;

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 13 144 грн.

Раніше аналітики назвали п'ять галузей, у яких найбільші зарплати.