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Як відрізняється зарплата в Україні та Польщі: інфографіка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як відрізняється зарплата в Україні та Польщі: інфографіка
ілюстрація: Work.ua

Різниця в зарплатах коливається від 24 тис. грн аж до 80 тис. грн

Аналітики порівняли заробітну плату в Польщі та Україні на десяти найпопулярніших вакансіях. Розрив між зарплатнею в країнах становить кілька десятків тисяч гривень. Про це повідомила редакція міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Для дослідження було взято найпопулярніші вакансії з грудня 2022 року до лютого 2023 року. Аналітики спиралися на дані з Gremi Personal та українського порталу з пошуку роботи Work UA.

Так, середня зарплатня на позиції директора в Польщі перевищує зарплатню на аналогічній посаді в Україні майже в чотири рази. Поки український директор заробляє 25 тис. грн, польський може отримувати 93 тис. грн. Найбільшу різницю аналітики відмітили на посаді менеджера з продажу: українська зарплатня складає 15 тис. грн, а польська – аж 92 тис. грн.

Найменше серед популярних вакансій платять на посадах касирів та охоронців, однак і там є доволі помітний розрив між зарплатами в Польщі та Україні. Українці за таку роботу отримують 10 тис. грн, у той час як поляки – 35 тис. грн.

Як відрізняється зарплата в Україні та Польщі: інфографіка фото 1
інфографіка: Gremi Personal

«Надзвичайно велика різниця між заробітками у двох державах призводить до того, що кількість працевлаштованих (у Польщі – ред.) збільшується щодня», – зауважила директорка департаменту рекрутації в агенції Анна Джаболка.

Зазначається, що раніше в Польщі був попит на працівників низької кваліфікації, однак зараз ситуація змінилася. За останні пів року в країні з’явилися тисячі українських бізнесів, які шукають працівників серед своїх земляків.

Раніше ми писали, як із березня змінилися умови перебування українських біженців у Польщі.

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Теги: Польща зарплата українці Україна

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