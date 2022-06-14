Українські переселенці ще в одній країні зможуть обміняти гривні на євро

У Нідерландах українці зможуть обміняти готівкові 10 тис. грн на євро

Нацбанк веде перемовини з партнерами з інших країн для полегшення життя українських переселенців

13 червня Національний банк України підписав угоду з центральним банком Нідерландів про обмін готівкової гривні на євро. Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

«Запускаємо механізм обміну готівкової гривні на євро в Нідерландах!» – заявив він.

Уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро. Ліміт у межах угоди – до 10 тис. грн на одну особу.

Підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бельгія з 1 червня запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців. Також домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Італії, Швеції.

Перемовини з партнерами з інших країн продовжуються.

Також повідомлялося, що біженці з України можуть отримати кредит в Європі. Головне, що треба для цього зробити – це довести свою позитивну кредитну історію.

із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.