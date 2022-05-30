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    Економіка та фінанси

    Нацбанк розширив перелік країн, де можна обміняти гривні

    Нацбанк розширив перелік країн, де можна обміняти гривні
    фото: RTBF

    Бельгія з 1 червня запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

    У Нацбанку України повідомили, що розширюють перелік країн, де українські громадяни зможуть обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.

    Як зазначили в пресслужбі установи, з 1 червня така можливість з’явиться у Бельгії.

    «Сьогодні Національний банк України та Національний банк Бельгії підписали угоду, що передбачає запуск програми з обміну готівкової української гривні на євро. Відповідно до неї повнолітні громадяни зі статусом українського біженця або ті, хто подав документи на його отримання, можуть обміняти на євро до 10 тисяч гривень готівкою», – розповіли в НБУ.

    НБУ передбачив два механізми обміну гривні на місцеву валюту:

    • у касах Національного банку Бельгії (Boulevard de Berlaimont 3, 1000 Brussels). Операції відбуватимуться в будні дні від 8.45 до 15.30.
    • також можна внести готівкову гривню на попередньо відкритий рахунок в одному з відділень комерційних банків Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, CBC та KBC Brussels.

    «Банки конвертуватимуть отриману готівкову гривню в євро і негайно зараховуватимуть еквівалентну суму на цей рахунок. У такий спосіб обмін готівки в касах банків-учасників фактично не відбуватиметься. Також важливо, що жодної комісії або додаткових платежів під час цих операцій банки не стягуватимуть», – пояснили в Нацбанку.

    Теги: росія окупанти Національний банк курс валют банк війна валютні операції гроші Бельгія Україна окупація НБУ #stoprussia
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    Нацбанк розширив перелік країн, де можна обміняти гривні