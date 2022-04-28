Українські біженці можуть брати кредити в банках ЄС

Банки користуються даними бюро кредитних історій

Біженці з України можуть отримати кредит в Європі. Головне, що треба для цього зробити – це довести свою позитивну кредитну історію. Про це розповів начальник управління нагляду за фінансовими компаніями департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Олександр Залєтов під час круглого столу «Роздрібне кредитування: стан та перспективи».

За його словами, вже третій місяць багато українців «знаходяться в скрутній ситуації», оскільки допомоги, яка надається в Європі, не завжди вистачає, щоб вирішити побутові проблеми – в цьому випадку кредити стають у нагоді.

«Декілька мільйонів наших громадян сьогодні змушені перебувати в європейських країнах. І фінансові установи цих країн готові кредитувати наших громадян. Але виникла певна проблема, пов’язана з тим, що у наших громадян немає відповідної інформації про свою кредитну історію, яка була б доступна для цих європейських фінансових установ», – повідомив Олександр Залєтов.

Для цього банки користуються даними бюро кредитних історій. «Їх декілька, і щоб отримати кредитну історію українця, іноземним компаніям необхідно направити відповідний запит до одного бюро кредитних історій, а потім, якщо з’ясовується, що інформація може бути в іншому, – до нього. Є певна технологічна проблема, яка сьогодні не дає швидко розв’язати цю проблему кредитування наших громадян», – розповів Олександр Залєтов.

Зараз шукають спосіб вирішити проблему. «З боку міжнародних партнерів та донорів відбуваються активні дії щодо врегулювання цієї ситуації, щоб пришвидшити можливість дати доступ до дешевих кредитних ресурсів нашим громадянам, які перебувають за кордоном. Раніше ця транскордонна передача даних кредитної історії була не дуже актуальною історією, а сьогодні, у зв’язку з великою кількістю наших громадян, які мають таку проблему, стає тенденцією», – пояснив Олександр Залєтов.

В подальшому потрібно імпортувати цю кредитну історію. «І коли наші громадяни повертаються, то з’являється потреба, щоб до кредитної історії, яку вони отримали в Європі, був доступ і наших компаній. Фактично з’являється експорт-імпорт інформації про кредитну історію. Це новація цієї війни. З боку Міжнародної фінансової корпорації відбуваються певні кроки, щоб знайти рішення надати доступ», – сказав представник НБУ.

Представники українського кредитного ринку мають надію, що досвід співпраці європейських кредиторів із українськими позичальниками буде позитивним. «Ми конкуруємо із європейськими кредитними установами, банками, їх ставками, з їх підходами. І з точки зору технологічності ми можемо дати їм велику фору. Але з точки зору ставок у нас більш ризиковане кредитування. І мені цікаво, яким чином будуть поводитися наші клієнти з кредитами за кордоном, як вони будуть їх обслуговувати. Хотілося б, щоб обслуговували краще, ніж в нас», – сказав комерційний директор Moneyveo Максим Параска.