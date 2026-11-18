Станом на 18 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на окремі види пального. За добу дизельне пальне у WOG подешевшало на 1 грн за літр, тоді як у «БРСМ-Нафті» його вартість знизилася до 98,55 грн за літр. Водночас Socar знизила ціни на бензин А-95 та А-95+ на 4 грн. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 88,27 грн за літр, дизельного пального – 102,16 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі WOG дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 103,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 1 грн/л, до 106,90 грн/л. Водночас вартість бензину та автогазу залишилася незмінною.

У Socar бензин А-95 подешевшав на 4 грн/л – до 91,90 грн/л, а преміальний А-95+ – також на 4 грн/л, до 94,90 грн/л. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися на попередньому рівні. Зокрема, звичайний дизель коштує 106 грн/л, ДП+ – 109 грн/л, а автогаз – 63,90 грн/л.

Водночас у мережах UPG та Окко ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. В UPG бензин А-95 коштує 86,90 грн/л, дизельне пальне – 99,90 грн/л, а автогаз – 61,90 грн/л. В Окко ціна бензину А-95 становить 90,90 грн/л, дизельного пального – 104,90 грн/л, а автогазу – 64,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 18 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 86,90 89,90 99,90 102,90 97,90 - 61,90 90,90 93,90 104,90 107,90 100,90 - 64,90 90,90 93,90 103,90 ↓ 106,90 ↓ 100,90 - 63,50 91,90 ↓ 94,90 ↓ 106,00 109,00 102,00 - 63,90 86,90 89,90 99,90 101,90 - 84,90 61,90 84,40 91,60 101,90 105,90 99,90 83,00 62,90 85,99 ↑ - 98,55 ↑ - - - 59,50

В «Укрнафті» та KLO також не зафіксовано змін вартості пального. Зокрема, в «Укрнафті» бензин А-95 коштує 86,90 грн/л, дизельне пальне – 99,90 грн/л, а автогаз – 61,90 грн/л. У KLO бензин А-95 продають по 84,40 грн/л, дизельне пальне – по 101,90 грн/л, а автогаз – по 62,90 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подорожчав на 5 коп./л – до 85,99 грн/л. Водночас дизельне пальне подешевшало на 1,01 грн/л – до 98,55 грн/л. Вартість автогазу залишилася незмінною – 59,50 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонують мережі Socar – 91,90 грн/л, Окко та WOG – по 90,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко – 64,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 59,50 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 18 жовтня до 18 листопада 2026 року найбільше подорожчав автогаз – на 10,24–13 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в Окко, де його вартість підвищилася з 51,90 до 64,90 грн/л. У WOG автогаз подорожчав на 12 грн/л, у Socar – на 11 грн/л, а в «Укрнафті» – на 13 грн/л. Звичайне дизельне пальне в окремих мережах подорожчало на 1–3 грн/л, тоді як у WOG та «БРСМ-Нафті» його вартість майже не змінилася.

Водночас бензин А-95 за місяць переважно подешевшав. В UPG, Окко, WOG, Socar та «Укрнафті» його вартість знизилася на 2–3 грн/л, у KLO – на 3 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 2 грн/л. Преміальний бензин А-95+ у більшості мереж також подешевшав на 2–4 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.